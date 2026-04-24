Ataque narco en Valentina Sur: el abogado de la familia de Rodrigo advirtió que testigos tienen miedo
Gustavo Lucero aseguró que un grupo de testigos clave del asesinato todavía no han declarado por miedo. Esperan una nueva audiencia para pedir la prórroga.
A dos semanas del asesinato de Rodrigo Campos en Valentina Sur, la familia decidió avanzar en el proceso penal como querella con el patrocinio letrado de dos abogados que insisten en la necesidad de que se aplique la prisión preventiva a los imputados por el temor de los testigos, entre otras razones.
Gustavo Lucero explicó a R7 que junto a Manuela Castro tomaron intervención en un momento “muy sensible” para la mamá del joven, asesinado el 6 de abril cerca de las 23:30 cuando estaba en un carrito de comidas en frente a la casa de su prima y desde una moto con dos ocupantes abrieron fuego directo.
El abogado explicó que al momento de tomar el caso ya se había realizado una primera audiencia en la que la defensa desconocía la vinculación de los imputados con los hechos y pretendía que ambos hombres permanezcan en libertad.
Como consecuencia del ataque, Rodrigo Campos recibió un disparo en la zona abdominal. Fue trasladado en un auto particular hacia el hospital Bouquet Roldán, donde falleció como consecuencia de la herida. Además, una adolescente de 15 años resultó herida en ambas piernas. También fue trasladada en un auto hacia el mismo hospital, donde horas después recibió el alta médica.
La primera audiencia y el pedido para los imputados
“Nos encontramos con una audiencia donde la defensa pretendía que Denis Campos y Kevin Mérgola quedaran libres. Allí se revisó la prisión preventiva”, señaló. En este sentido, indicó que se analizaron dos cuestiones centrales:
- El grado de prueba sobre la existencia del hecho
- La relación de los acusados con por el crimen y los riesgos procesales, como la fuga o entorpecimiento de la investigación.
"La defensa cuestiona todo, intentan poner en duda que las personas detenidas sean realmente las que transitaban en la moto desde donde se ejecutaron los disparos y luego pusieron en duda el riesgo de fuga", sostuvo Lucero. En contraposición, desde la querella sostienen que hay elementos contundentes.
"Para nosotros está claro quiénes son y qué hicieron: después del ataque no socorrieron al herido, se dieron a la fuga, ocultaron la moto y el arma nunca fue encontrada. Además, fueron hallados de manera casual en otra causa por delito contra la propiedad”, afirmó.
La polémica decisión del juez por el plazo fijado
Lucero confirmó que la defensa buscará revisar la decisión judicial ante el Tribunal de Impugnación y anticipó que la querella insistirá en que los imputados continúen detenidos.
En ese sentido, manifestó sorpresa por la duración de la prisión preventiva: el juez de garantías Lucas Yancarelli fijó un solo mes que vence el 9 de mayo.
“La fiscalía pidió seis meses y la defensa dos. En el modelo neuquino, los jueces deben resolver dentro de los límites fijados por las partes. Sin embargo, el magistrado estableció un mes. Eso aporta tensión a la familia”, explicó.
Aun así, aseguró que la querella fundamentará nuevamente la necesidad de mantener la medida. “No tenemos asegurado el resultado. Es una causa que debemos trabajar y existe la posibilidad de que los imputados recuperen la libertad hasta que se llegue a juicio”, señaló.
El temor de los testigos del ataque narco y el asesinato de Rodrigo
La posibilidad de un escenario con los imputados del crimen de Rodrigo en libertad es un punto delicado del expediente respecto a la situación de los testigos. Lucero aseguró que el temor a represalias es alto.
“Tenemos que proteger a los testigos. Están aterrorizados. Si no existieran las denuncias anónimas, no tendríamos testimonios”, advirtió.
El abogado remarcó que todavía hay personas que no declararon por miedo. “Si los imputados estuvieran en libertad, nos quedaríamos sin testigos. Necesitamos generar confianza para que se animen a declarar. Quien declara no se desentiende del proceso: va a ser convocado a un juicio y el Estado debe garantizar que no sufrirá consecuencias”, sostuvo.
En tanto, Lucero remarcó el impacto que el proceso judicial genera en los allegados de la víctima. “Además de sufrir la muerte de un familiar, sufren el proceso penal. Por suerte, la mamá está acompañada por toda la familia”, indicó.
Mientras la investigación continúa y se esperan nuevas instancias judiciales, la querella sostiene que el objetivo es llegar “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer el crimen de Rodrigo Campos y evitar que el caso quede impune.
Cómo se habría ejecutado el crimen
La fiscal Lucrecia Sola, acompañada por la asistente letrada Dolores Franco, planteó que el hecho fue cometido el pasado 6 de abril, alrededor de las 23.30, en la intersección de Puerto Deseado y Juez Garro.
De acuerdo a la reconstrucción que realizó, ambos acusados, Mérgola y Campos cometieron el ataque desde una moto que era conducida por el primero de ellos y en la que el segundo iba como acompañante. Mientras circulaban por Garro en dirección hacia Puerto Deseado y, al llegar a la esquina, Campos realizó numerosos disparos con un arma de fuego hacia un grupo de personas que estaba en el lugar, con la intención de matarlas, según indicó la fiscal del caso.
Luego, continuaron sobre la moto y al cruzar Puerto Deseado, Campos realizó más disparos, hasta que finalmente escaparon del lugar a toda velocidad.
El delito que la fiscal del caso les atribuyó a los imputados fue homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en la ejecución de Rodrigo Campos y tentativa de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego, por las lesiones provocadas a la joven.
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