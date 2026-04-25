A contramano del país, Neuquén consolida su crecimiento

Con datos que superan la media nacional, la provincia muestra crecimiento en empleo, consumo y recaudación durante 2025.

Mientras la economía argentina continúa con señales de desaceleración, Neuquén exhibe un desempeño que va en sentido contrario, con crecimiento en empleo, consumo y actividad económica. Así lo destacó el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig , quien atribuyó los resultados a la combinación de recursos estratégicos y políticas sostenidas.

“Las condiciones macroeconómicas son las mismas para todas las provincias, pero el trabajo de los neuquinos hace que acá los números sean distintos”, afirmó el funcionario.

Uno de los indicadores más relevantes es el empleo. En un contexto nacional con un desempleo del 7,5%, Neuquén registra apenas un 2,3%, ubicándose entre las provincias con mejores niveles de ocupación.

El consumo también muestra una dinámica favorable. Durante 2025, las ventas en supermercados crecieron un 2,8% en la provincia, mientras que a nivel país se registró una caída del 5,5%.

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En el sector energético, el movimiento también fue superior: la venta de combustibles aumentó un 14% en Neuquén, frente a un crecimiento del 2,9% en el promedio nacional.

A esto se suma una recaudación provincial sostenida, especialmente en Ingresos Brutos, en contraste con la caída del IVA a nivel nacional, indicador clave del consumo.

Vaca Muerta como faro

Koenig remarcó que el desarrollo de Vaca Muerta es central, pero no exclusivo. “Otras provincias también tienen recursos importantes, como la Pampa Húmeda, pero lo que marca la diferencia es el esquema que brinda seguridad jurídica y promueve inversiones”, explicó.

El ministro detalló que la industria del petróleo no convencional requiere una lógica de inversión constante, más cercana a un proceso industrial que extractivo, lo que dinamiza la economía local.

SIDE Vaca Muerta Pozo

Clima de inversión y proyectos estratégicos

Otro punto clave es la estabilidad. “La paz social es fundamental para atraer inversiones, sobre todo en un contexto internacional complejo”, señaló Koenig.

En esa línea, destacó el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), que proyecta una fuerte expansión de la actividad y generación de empleo en la región, con impacto tanto en Neuquén como en Río Negro.

El funcionario subrayó que estos resultados son consecuencia de decisiones de gestión. “Hemos ordenado el Estado desde el inicio, generando condiciones para que la inversión se sostenga en el tiempo”, indicó.

Finalmente, Koenig sintetizó el escenario: “La macroeconomía nacional ha mejorado, pero Neuquén logra destacarse con resultados propios”.