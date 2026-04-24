Rolando Figueroa destacó el desendeudamiento de la provincia

Informó que el Ejecutivo canceló el 43 por ciento del stock de la deuda que había recibido de la gestión anterior.

El gobernador de la provincia, Rolando Figueroa , destacó el proceso de desendeudamiento que se está realizando, en un mes donde Neuquén pagará vencimientos de montos importantes por títulos y letras del Tesoro.

“En este proceso de desendeudamiento que llevamos adelante, ya hemos cancelado el 43% de la deuda pública que hemos heredado. Muchas de ellas eran letras tomadas para pagar gastos corrientes, con tasas elevadas de interés”, indicó el mandatario neuquino a través de la red social X .

“Cuando asumimos nos propusimos un cambio, ordenar las cuentas con una administración austera y responsable, transformando las arcas de la provincia para poder avanzar en las obras que la gente necesita”, dijo.

En este sentido, dio a conocer un cuadro donde figura la deuda que tenía Neuquén al asumir su gestión (1.267 millones de dólares), que en diciembre de 2024 ese monto bajó a 1.007 millones, que un año después quedó en 807 millones y que, a abril, el stock es de 717 millones de dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2047707996004790320&partner=&hide_thread=false CANCELAMOS EL 43% DEL STOCK DE DEUDA HEREDADO



En este proceso de desendeudamiento que llevamos adelante, ya hemos cancelado el 43% de la deuda pública que hemos heredado. Muchas de ellas eran letras tomadas para pagar gastos corrientes, con tasas elevadas de interés.



Cuando… pic.twitter.com/fgqWnQzuaw — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) April 24, 2026

Vencimientos

Tal como informó LM Neuquén, el gobierno provincial terminará de cancelará este mes unos 75 millones de dólares entre intereses y capital, que incluye los bonos Tideneu, que representan unos 38 millones.

También las letras del Tesoro Serie I clase 1 de la ley 3389 por más de 25 millones de dólares, además de vencimientos de préstamos con entidades financieras y organismos internacionales, como CAF (U$S 5 millones), Credit Suisse (U$S 3 millones), más BID y FFIR por otros U$S 3 millones.

Los fuertes vencimientos de deuda el gobierno provincial los tuvo en 2024, el año pasado y los tendrá en este 2026, producto de lo que se emitió durante la gestión anterior entre el 2021 y el 2023.

Ministerio de Economía de Neuquén Sebastián Fariña Petersen

Lo que se pagará en este año

El gobierno provincial afrontará en este 2026 unos 300 millones de dólares por pago de deuda entre capital e intereses. En enero se cancelaron U$S 26 millones, ahora estos casi 75 millones y otro vencimiento importante se dará en octubre. El resto de los meses los pagos girarán en torno a los 10 y 13 millones de dólares.

Ya en el 2027, y según los números que maneja la Secretaría de Hacienda, la provincia de Neuquén deberá afrontar vencimientos por unos 150 millones de dólares, en el 2028 y 2029 esos compromisos bajarán a entre 120 y 130 millones por ejercicio, con un escenario de virtual desendeudamiento hacia 2030.

Todo esto a partir de que los compromisos financieros de ahí en adelante serán con vencimientos a pagar con plazos de entre 12 y 14 años, que son los créditos ya autorizados por la Legislatura.

En su momento, desde el Ejecutivo se explicó que la reducción de la deuda fue el resultado de una mejor administración de los recursos y un reordenamiento de la administración del Estado, pero también se tomaron medidas técnicas que contribuyeron a transitar ese sendero de desendeudamiento.