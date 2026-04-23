Rolando Figueroa pagará un vencimiento grande de deuda

Será uno de los más importantes del año e incluye títulos internacionales y letras del Tesoro en dólares.

El gobierno de Figueroa deberá afrontar este mes uno de los vencimientos de deuda más fuertes del año.

El gobierno de Rolando Figueroa cancelará entre esta semana y la que viene fuertes vencimientos de deuda pública , que se componen de títulos internacionales y letras del Tesoro en dólares que se emitieron durante el período de transición, todavía con Omar Gutiérrez al frente de Ejecutivo.

Según se informó desde la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ministerio de Economía a LMN , se trata de un total de casi 75 millones de dólares entre intereses y capital, que incluye los bonos Tideneu , que representan unos 38 millones de dólares y que vencen el 27 de este mes.

También las letras del Tesoro Serie I clase 1 de la ley 3389 por más de 25 millones de dólares, además de vencimientos de préstamos con entidades financieras y organismos internacionales, como CAF (U$S 5 millones), Credit Suisse (U$S 3 millones), más BID y FFIR por otros U$S 3 millones.

Ministerio de obras y servicios publicos - Hacienda Economia 01.jpg Claudio Espinoza

Los otros vencimientos del año

Los fuertes vencimientos de deuda el gobierno provincial los tuvo en 2024, el año pasado y los tendrá en este 2026, producto de lo que se emitió durante la gestión anterior entre el 2021 y el 2023.

¿Cuánto se deberá pagar este año? unos 300 millones de dólares entre capital e intereses. En enero se cancelaron U$S 26 millones, ahora estos casi 75 millones y otro vencimiento importante se dará en octubre. El resto de los meses los pagos girarán en torno a los 10 y 13 millones de dólares.

Desendeudamiento

Ya en el 2027, y según los números que maneja la Secretaría de Hacienda, la provincia de Neuquén deberá afrontar vencimientos por unos 150 millones de dólares, en el 2028 y 2029 esos compromisos bajarán a entre 120 y 130 millones por ejercicio, con un escenario de virtual desendeudamiento hacia 2030.

Todo esto a partir de que los compromisos financieros de ahí en adelante serán con vencimientos a pagar con plazos de entre 12 y 14 años, que son los créditos ya autorizados por la Legislatura.

Vale recordar que el gobierno de Figueroa redujo la deuda pública de la provincia de Neuquén en un tercio, pasando de más de 1.200 millones de dólares a unos 800 en un lapso de dos años.

En su momento, desde el Ejecutivo se explicó que esto fue el resultado de una mejor administración de los recursos y un reordenamiento de la administración del Estado, pero también se tomaron medidas técnicas que contribuyeron a transitar ese sendero de desendeudamiento.

En Economía son optimistas en cuanto a la colocación de los nuevos bonos que permitan refinanciar pasivos. (Maria Isabel Sanchez)

Ingresos y gastos

El Ejecutivo logró un superávit financiero, recortando el gasto público en mil millones de dólares. Ese mecanismo de ahorro, que se iba a gastos corrientes, se repitió en 2024 y el año pasado, y se reasignó al pago de compromisos de deuda, junto al financiamiento de obra pública.

La otra mirada respecto a la situación financiera de Neuquén está puesta en los ingresos, fundamentalmente en lo que surge de la percepción de regalías hidrocarburíferas.

Lo que se espera es una “explosión” de la actividad el año que viene, y que eso se traduzca en recursos, no solo por las mencionadas regalías sino también por los que aportará la otra fuente importante de ingresos, que es la recaudación de impuestos locales, también impulsada por la actividad petrolera. De hecho, la mitad de lo que se recauda por Ingresos Brutos surge de ahí.