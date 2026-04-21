A un año de la muerte de Francisco: los encuentros con Rolando Figueroa y el pedido que quedó trunco

El gobernador de Neuquén mantuvo dos audiencias en Roma con el papa Francisco entre 2023 y 2024.

A un año de la muerte del papa Francisco I, ocurrida el 21 de abril de 2025, uno de los episodios que ponen de relieve la relación del Vaticano con la dirigencia neuquina es el vínculo que con el gobernador Rolando Figueroa, a partir de dos encuentros mantenidos en Roma .

Las audiencias se produjeron en momentos distintos del recorrido político del mandatario provincial: la primera en mayo de 2023, pocos días después de su triunfo electoral, y la segunda en 2024, ya en funciones, en el marco de una actividad internacional organizada en el Vaticano.

“Vaya si realizó muchas luchas desde el Vaticano con poderosos” “Vaya si realizó muchas luchas desde el Vaticano con poderosos”

El primer encuentro: una audiencia tras la elección

El primer contacto entre Figueroa y el Papa se dio pocas semanas después de las elecciones del 16 de abril de 2023. En ese contexto, el entonces gobernador electo viajó a Roma y participó de una audiencia en la Plaza San Pedro.

El encuentro fue breve y se dio en el marco de las tradicionales audiencias públicas. Tras ese contacto, Figueroa expresó que se sentía “honrado” por haber podido saludar al pontífice en el inicio de su nueva etapa política.

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La reunión como gobernador y la invitación a Neuquén

La segunda reunión tuvo lugar en 2024, ya con Figueroa en ejercicio del cargo, durante el “Primer Encuentro Internacional del Sentido”. En esa oportunidad, la reunión se desarrolló en un formato más formal y permitió un intercambio más amplio y directo del gobernador con el Papa.

Durante esa audiencia, el mandatario provincial extendió una invitación para que Francisco visitara la provincia de Neuquén, en una propuesta que se enmarcaba en los reiterados pedidos desde distintos sectores para que el pontífice viajara a la Argentina durante su papado, algo que finalmente no ocurrió.

"Se murió sin haber podido visitar su tierra como Papa, eso me llamó a la reflexión", dijo Figueroa sobre el líder de la iglesia católica.

El pedido por Ceferino Namuncurá

En ese mismo encuentro, Figueroa llevó un planteo específico: el avance en el proceso de santificación de Ceferino Namuncurá. El beato, nacido en Chimpay, es una figura de fuerte arraigo en la Patagonia y su canonización es un pedido recurrente de fieles de la región.

Según reconstruyó el propio gobernador en declaraciones posteriores, el Papa se mostró receptivo a la propuesta: "Es un buen muchacho y lo tenemos que lograr", respondió Francisco. Sin embargo, el proceso no registró avances concretos antes de su fallecimiento en abril de 2025.

Al día siguiente de la muerte del sumo pontífice, Figueroa remarcó que “varios argentinos se daban el gusto de criticar a uno de los nuestros, que era la persona más influyente del planeta” y decretó siete días de duelo en la provincia.