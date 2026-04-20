Mariano Gaido y Rolando Figueroa inauguraron 300 cuadras de asfalto en el barrio Z1

El intendente y el gobernador destacaron la obra como un hito ya que hace pocos años el sector del oeste de Neuquén no contaba con ninguna cuadra pavimentada.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron esta tarde 300 nuevas cuadras de asfalto en el barrio Z1. Con el corte de cintas, los mandatarios marcaron un hito que consolidó la transformación de este sector de la capital en donde, hace un poco más de dos años atrás, no contaba ni con una cuadra pavimentada.

El jefe comunal señaló la importancia de este desarrollo en Z1 ya que es un barrio en constante crecimiento y muy poblado del Oeste; y destacó a la obra como un proyecto integral que mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Una obra clave para el barrio

“Esto es mucho más que la capa asfáltica. Cada calle intervenida incorpora cordón cuneta, badenes, pluviales además de las conexiones domiciliarias de agua, cloacas y servicios que faltaban”, expresó.

En ese sentido, remarcó el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa y destacó que la gestión municipal lleva adelante un plan de obra conjunto con la provincia que abarca toda la capital neuquina.

“Los neuquinos somos eficientes y le demostramos al país. Tener las cuentas ordenadas se traduce en obras concretas”, afirmó.

Gaido también retomó las palabras de los vecinos para ilustrar el sentido de la obra: “Todos tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, vivan donde vivan en la ciudad de Neuquén”, dijo y mencionó: “Neuquén es un ejemplo en el país”.

A su turno, el gobernador Rolando Figueroa calificó a Z1 como “un gran ejemplo de cómo los vecinos han luchado y han sido escuchados por el intendente”. “Trescientas cuadras de asfalto no es poca cosa. Es una gran obra”, sentenció.

Asfalto Z1

El trabajo entre provincia y el municipio

Figueroa destacó la articulación entre provincia y municipio como clave del modelo: “Un municipio bien administrado nos permite realizar estas obras, y nosotros tenemos que acompañar con el crecimiento que va generando las mejoras en los servicios”. En esa línea, anunció más inversiones que llegarán al barrio como escuelas, una comisaría y más viviendas.

“Que cada vecino se sienta orgulloso del barrio en el que vive, es el objetivo que se ha trazado Mariano, y nosotros lo estamos acompañando con mucho orgullo”, reflexionó Figueroa.

Muy emocionada y agradecida, María José Francarolli, vecina de Z1, recordó su llegada al barrio hace 17 y la transformación actual que está viviendo gracias a las obras de la Municipalidad de Neuquén: "Tenemos asfalto, los cordones cunetas, las rampas, la recolección de basura, el colectivo, todo es impresionante. Nos sentimos inmensamente orgullosos de vivir acá”.

“Antes les decía a las vecinas que nuestros pibes se embarraban camino a la escuela. Caían un par de gotas y era mucho barro, hoy no se mojan más los pies, y eso para nosotros es un montón. Nuestros chicos pueden jugar, andan en patines, andan en bicicleta, en un barrio seguro y totalmente asfaltado”, describió María José al valorar cómo le asfalto les dio calidad de vida.

“Le queremos agradecer al intendente Mariano Gaido por esta gestión, pero sobre todo porque lo que nos prometió lo cumplió. Él nos prometió un barrio totalmente asfaltado, y como él dice: palabra cumplida”.

Por último, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, recordó que antes que Z1 pudiera recibir asfalto en sus calles internas, fue necesario acondicionar las arterias de acceso que conectaban al barrio con el resto de la ciudad, es decir las avenidas 1° de Enero, 1° de Mayo y Poliansky; luego vino el recorrido del COLE dentro del barrio y Néstor Barros, y ahora ya se está por terminar el 100% del asfalto planificado para el barrio.