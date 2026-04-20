El sentido mensaje del gobernador por la muerte del hijo de un conocido estatal

El gobernador expresó su pesar por la muerte del hijo de un trabajador provincial y envió un mensaje de acompañamiento a la familia.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , expresó su pesar por el fallecimiento del hijo de un trabajador del Estado provincial y envió un mensaje de acompañamiento a la familia.

A través de sus redes sociales, el mandatario lamentó la muerte del hijo de Diego Bascuñán , integrante del equipo de Protocolo y Ceremonial. “Hoy recibimos la triste noticia del fallecimiento del hijo de uno de nuestros compañeros de trabajo”, manifestó.

En el mismo mensaje, hizo llegar sus condolencias. “Ante esta pérdida irreparable, te brindamos todo nuestro apoyo y acompañamiento a vos, tu familia, amigos y a todo el equipo de Protocolo y Ceremonial de la provincia”, expresó.

Según pudo saber LM Neuquén, Bascuñan tiene una larga trayectoria en el equipo de Protocolo y Ceremonial de la provincia. Su hijo tenía 13 años y llevaba varios años peleando con una dura enfermedad.

El mensaje de Figueroa se suma a las muestras de pesar que comenzaron a replicarse en distintos ámbitos del Estado provincial, donde compañeros y allegados hicieron llegar su acompañamiento a la familia en este difícil momento.