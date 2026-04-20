Rolando Figueroa promete bajar el IVA en Neuquén si avanza la reforma de Nación

Aseguró que la provincia está dispuesta a asumir el desafío de un esquema impositivo diferencial. Destacó las medidas locales ya implementadas.

El gobernador Rolando Figueroa expresó su posicionamiento frente a una eventual reforma del Pacto Fiscal y sostuvo que, de implementarse un IVA diferencial por provincia, Neuquén tendrá una alícuota más baja.

El anuncio se dio luego de que se conociera que el gobierno nacional impulsa en el Congreso una reforma del IVA para "federalizar" el tributo, permitiendo a las provincias fijar alícuotas propias y promoviendo una tasa menor a la actual (21%) para potenciar el consumo. Esta propuesta busca eliminar el criterio automático de coparticipación y obligar a las provincias a competir fiscalmente.

“La provincia del Neuquén va a tener un IVA más barato . Queremos asumir ese desafío, porque los neuquinos somos corajudos. Queremos bajar el IVA, y estamos convencidos de que eso va a traer también muchísima más actividad económica”, afirmó Figueroa.

El mandatario neuquino expresó su expectativa de que “el Congreso de la Nación tome este proyecto que se está gestando desde Nación para poder bajar también los impuestos y que cada una de las provincias tome el desafío de ver cuántos impuestos vamos a cobrar”.

Están en juego unos $15 mil millones. La cuenta incluye el proyecto de Macri de eliminar Ingresos Brutos, la discusión por el fondo del conurbano y la caja del ISSN. Agustín Martínez

“Estamos dispuestos a ese desafío”

Figueroa aseguró que la provincia “está de pie y dispuesta a asumir ese desafío”, en línea con otras decisiones adoptadas por su gestión.

En materia de turismo, destacó medidas concretas ya vigentes. “Hemos firmado un decreto y en toda la región del Alto Neuquén y Limay no pagan Ingresos Brutos los establecimientos gastronómicos ni los hoteleros”, remarcó y recordó que el tributo fue eliminado en la producción primaria.

“El 95 por ciento de los contribuyentes de la provincia paga menos del 2,5%, con lo cual es la provincia que menos cobra Ingresos Brutos en la República Argentina”, aseguró Figueroa.

El mandatario neuquino agregó que Neuquén “es la provincia que menos retiene en la República Argentina, solamente un período que va reteniendo y se va computando. Hay otras provincias que tienen años de anticipo de los contribuyentes que no pueden consumir esas retenciones que se realizan. En Neuquén esto no ocurre”.

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, debió recurrir a deuda para afrontar los compromisos.

Los puntos de la reforma que piensa Nación

Los aspectos claves de la reforma que piensa el gobierno nacional en cuanto al IVA propone que el Estado nacional se quede con una alícuota base (alrededor del 9%) y las provincias manejen el resto.

El objetivo es que cada provincia fije sus alícuotas, buscando atraer inversiones y reducir el impacto del tributo.

En cuanto al impacto Federal, hay informes de análisis económico que sostienen que jurisdicciones como Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego podrían sufrir una pérdida de ingresos bajo el nuevo esquema de repartición propuesto, mientras que otras provincias no lo sentirían igual.

La iniciativa de Nación es parte de una reforma tributaria más amplia que busca eliminar Ingresos Brutos y simplificar el sistema impositivo. Todo dentro de un proyecto que avanza para ser discutido en el Congreso, buscando cambiar la relación tributaria Nación-Provincias.