Neuquén elimina Ingresos Brutos para turismo en dos regiones: a quiénes alcanza y cómo impacta

El beneficio fija alícuota 0% para hotelería y gastronomía en zonas emergentes. Apunta a atraer inversión privada y podría bajar precios al turista.

Las activiades turísticas y gastroómicas quedarán exceptuadas de Ingresos Brutos en dos regiones.

El gobierno de la provincia de Neuquén formalizó una medida largamente reclamada por el sector turístico: la aplicación de alícuota cero en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para actividades vinculadas al alojamiento y la gastronomía.

La decisión fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa en la apertura de sesiones y ahora está reglamentada por la Dirección Provincial de Rentas. En definitiva, busca incentivar la inversión privada en regiones con potencial de crecimiento.

En diálogo con Línea Abierta de LU5, el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano , explicó que la medida se enmarca en la ley “Neuquén Invierte” y alcanza tanto a contribuyentes directos como a los que tributan bajo Convenio Multilateral.

norte neuquino 2 Los alojamientos turísticos serán otros de los puntos exceptuados de Ingresos Brutos.

La exención está dirigida a prestadores turísticos ya activos —no es necesario que sean emprendimientos nuevos— y abarca una amplia gama de actividades: hoteles, hosterías y cabañas; alojamientos temporarios; restaurantes, cantinas y food trucks; servicios gastronómicos en clubes, instituciones deportivas o educativas

¿A quiénes alcanza el beneficio?

El universo de beneficiarios es amplio y busca abarcar a toda la cadena de valor turística. La medida no es general para toda la provincia, sino que se focaliza en dos zonas consideradas emergentes por ejemplo:

Región Alto Neuquén: incluye localidades del norte neuquino como Chos Malal, Andacollo, Las Ovejas, Loncopué, Caviahue-Copahue, entre otras.

Región del Limay: comprende Piedra del Águila, Picún Leufú y comisiones de fomento como Santo Tomás, Paso Aguerre y El Sauce.

El objetivo es desarrollar polos turísticos donde todavía hay margen de crecimiento.

Cómo se accede

El beneficio ya está vigente tras su publicación en el Boletín Oficial. Los interesados deben tramitarlo de manera online a través del sitio de la Dirección Provincial de Rentas.

Un dato importante es que la exención no es retroactiva, pero sí puede solicitarse para emprendimientos que ya están en funcionamiento.

Según Sciacchitano, la medida apunta principalmente a mejorar la rentabilidad del prestador y estimular nuevas inversiones. Sin embargo, también deja abierta la posibilidad de que ese alivio fiscal se traslade a los precios.

“El gran objetivo es que se pueda trasladar al precio final que se vende al visitante”, explicó, aunque aclaró que eso dependerá de cada empresario.

La quita de Ingresos Brutos no llega sola. El gobierno provincial complementa la medida con líneas de financiamiento a través del Banco Provincia, el Centro PyME y el IADEP, con créditos blandos y períodos de gracia.

Además, se analiza la posibilidad de implementar tarifas energéticas diferenciales para el sector turístico, otro de los costos clave que enfrentan los emprendimientos.

Un guiño a la temporada que viene

Tras una buena temporada de verano, el foco ahora está puesto en el invierno. Con esta batería de incentivos, la provincia busca consolidar destinos emergentes y atraer inversiones que potencien la oferta turística en el interior profundo de Neuquén.