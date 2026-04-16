Incendio intencional puso en riesgo tres casas y crece la preocupación de vecinos con consumos problemáticos

Bomberos Voluntarios debieron intervenir en el barrio Sayhueque. Los vecinos denuncian reiterados episodios de violencia, robos y quema de basura.

Los vecinos alertaron a los bomberos de lo que ocurría.

La preocupación crece entre los vecinos del barrio Sayhueque de Centenario luego de un incendio intencional que estuvo a punto de afectar al menos tres casas y que volvió a poner en el centro de la escena a un joven con graves problemas de consumo que reside solo en una casa abandonada de la zona.

El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 14:30 en una vivienda ubicada sobre Avenida Libertador, en la intersección con Leopoldo Lugones, hasta donde debió acudir una dotación de Bomberos Voluntarios de Centenario tras múltiples llamados de alerta de vecinos del sector.

El jefe del cuartel, Patricio Álvarez, confirmó que no se trató de un hecho aislado y advirtió que ya habían intervenido previamente en el mismo domicilio por situaciones similares. En esa ocasión, explicó, el fuego había afectado basura acumulada cerca de la vivienda, aunque esta vez el siniestro fue de mayor magnitud.

“Prácticamente veíamos la columna de humo desde el cuartel cuando salimos”, relató el bombero sobre el operativo realizado en el sector, en diálogo con LU5.

Incendio intencional en el barrio Sayhueque de Centenario (1)

Basura acumulada y riesgo de propagación

Según detalló Álvarez, la propiedad donde se originó el incendio se encuentra en completo estado de abandono, sin servicios básicos como luz ni gas, y presenta una importante acumulación de residuos tanto en el frente como en el patio trasero.

Fue justamente en ese sector posterior donde comenzó el fuego, alimentado por una gran cantidad de elementos combustibles acumulados, entre ellos heladeras viejas, restos de madera, colchones y basura diversa.

La magnitud de las llamas provocó que el fuego comenzara a propagarse hacia construcciones linderas, en una zona donde las viviendas están muy próximas entre sí y los patios son reducidos.

Uno de los vecinos tuvo el incendio prácticamente sobre una ampliación trasera de su casa, mientras que otro frentista también se vio afectado por la intensidad del calor. Incluso, un árbol cercano favoreció la expansión de las llamas.

Los vecinos apagaron focos previos antes de la llegada de bomberos

De acuerdo al testimonio de los habitantes del barrio, el incendio principal fue precedido por al menos dos focos menores que ellos mismos lograron apagar antes de la llegada de los bomberos.

Sin embargo, el último foco fue repentino y se salió rápidamente de control, generando una situación de extremo peligro.

“Cuando llegamos nos dijeron que ya habían apagado dos incendios anteriores que esta persona había provocado, pero el último fue sorpresivo y casi termina en el incendio de tres viviendas”, explicó Álvarez.

Hartazgo vecinal y reclamos por seguridad

La situación generó un fuerte malestar entre los vecinos, quienes manifestaron su hartazgo por los reiterados episodios vinculados al joven que vive en esa casa.

Según indicaron, además de los incendios frecuentes, se registran robos constantes en el sector y denuncian que muchos de los objetos sustraídos terminan acumulados en el patio de la vivienda, donde luego son incendiados.

cuartel bomberos centenario

Familiares directos del hombre se presentaron en el lugar durante el operativo y también expresaron su preocupación y cansancio por la situación.

Los frentistas adelantaron que avanzarán con denuncias formales para exigir la intervención de las autoridades y algún tipo de asistencia o abordaje para el joven.

“Los vecinos están cansados. Ayer estuvo en peligro la casa de varias familias que viven hace años en el barrio”, sostuvo el jefe de Bomberos.

Un problema recurrente en Centenario

Álvarez aprovechó además para recordar que la quema de basura continúa siendo una problemática habitual en Centenario y una de las principales causas de intervención de Bomberos.

Indicó que permanentemente reciben llamados por vecinos que queman hojas, residuos o basura en patios y terrenos, pese a que esa práctica está prohibida por el riesgo que representa.

“Es una situación que tenemos todos los días. Muchas veces debemos intervenir por microbasurales o por vecinos que deciden prender fuego residuos, generando riesgo para todos”, señaló.

Dificultades para el operativo

El jefe del cuartel también marcó que el acceso al lugar presentó complicaciones por el estacionamiento de vehículos en ambas manos de la calle Leopoldo Lugones, lo que dificultó el ingreso de las autobombas a una zona considerada de tránsito complejo.

Pese a ello, destacó que el trabajo permitió contener rápidamente las llamas, bajar la intensidad del foco y realizar tareas de enfriamiento para evitar una reignición posterior.

Ahora, la preocupación en el barrio sigue latente mientras los vecinos esperan que alguna autoridad intervenga antes de que ocurra una tragedia mayor.