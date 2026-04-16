Habilitarán un pabellón de máxima seguridad en Neuquén: cuándo y dónde

La justicia ordenó al Ministerio de Seguridad la urgente habilitación del espacio. Un tribunal de revisión confirmó la resolución.

En medio de la crisis carcelaria que afecta a la provincia de Neuquén , un tribunal de revisión confirmó este jueves la resolución de una jueza que obliga al Ministerio de Seguridad a la urgente habilitación del pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención 11 (U11).

La medida se da tras la exigencia de una solución emitida por la jueza de Ejecución Raquel Gass, quien intimó a los responsables de la cartera.

La magistrada analizó un habeas corpus presentado por los presos alojados en la Comisaría Séptima de Plottier, quienes permanecen en una unidad policial por la falta de cupos en las cárceles de la provincia.

Gass solicitó un informe al Ministerio de Seguridad sobre los motivos de que el pabellón de máxima seguridad de la U11 no se habilitara a pesar de su inauguración a fines del año pasado. Además, fijó un plazo de 10 días para que los funcionarios expliquen “los motivos por los cuales, luego de sancionada la ley de emergencia carcelaria en 2024 que habilitaba recursos extraordinarios para solucionar la crisis en la que se encuentra la provincia en esta materia, todavía no se ha podido solucionar el déficit de alojamiento de las unidades de detención”.

obras ampliación de la U11.jpg La jueza de Ejecución Raquel Gass no quiere más dilaciones y ordenó la habilitación del pabellón de máxima seguridad de la U11.

30 días hábiles para comenzar a funcionar

Este jueves, el tribunal de revisión integrado por las juezas Carolina García, Bibiana Ojeda y el juez Raúl Aufranc confirmó por mayoría lo resuelto por la jueza Gass. De esta manera, se ordena al Ministerio de Seguridad habilitar el pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención Nro. 11 en el término de 30 días hábiles.

La Fiscalía de Estado había solicitado una revisión parcial en cuanto al plazo otorgado para la habilitación del pabellón, considerándolo irrazonable y arbitrario, ya que la demora se debe a “una habilitación de Camuzzi, empresa ajena al Poder Ejecutivo y sobre la cual no tiene potestad”.

Tanto la fiscalía de ejecución como la defensa oficial y una defensa particular que representa a dos detenidos en la comisaría 7 de Plottier, de donde se originó el habeas corpus, solicitaron confirmar lo resuelto por la jueza Gass.

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Voto dividido

En una decisión por mayoría con el voto afirmativo de Aufranc y Ojeda, el tribunal confirmó lo resuelto por la jueza de ejecución.

Los jueces argumentaron la decisión por considerar que “lo resuelto por la jueza responde a plazos razonables, considerando que el edificio fue inaugurado hace más de cuatro meses y que el compromiso del Ejecutivo era ponerlo en funcionamiento en el 2025”.

Además, explicaron que el Estado “debe garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad y es potestad del Poder Judicial ejercer el control de estos derechos”, y que el Poder Ejecutivo “cuenta con innumerables herramientas para poder cumplir con el plazo establecido”.

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Por su parte, la jueza García, quien votó en disidencia, declaró que el plazo de 30 días establecido por Gass no tiene ningún fundamento y que se debería “convocar a los responsables de la empresa de gas con conocimiento técnico” para explicar la demora en la habilitación y los plazos posibles para solucionar el problema.

Finalmente, con dos votos contra uno, el tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de Estado y confirmó el plazo de 30 días hábiles para la puesta en funcionamiento del pabellón de máxima seguridad de la U11.