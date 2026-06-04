Un colectivo quedó colgado con 41 pasajeros al borde de un barranco

Quedaron varados más de cuatro horas por el barro sobre Ruta 6 en plena noche helada. Un llamado resultó clave para pedir auxilio en Buta Ranquil.

Gran susto entre el pasaje de un colectivo que quedó colgado de la banquina de la Ruta 6, cerca de Buta Ranquil, desde las 22.30 de la noche del miércoles hasta las 4 de la madrugada de este jueves.

“Fue una situación muy peligrosa” , señaló el jefe de cuartel de Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil, Claudio Quiroga a LM Neuquén. Relató que recibieron un llamado que resultó clave para poder rescatar a la unidad de Transporte Leader que quedó colgada a una altura de 15 metros, de la banquina de la Ruta 6, en zona Pampa Tril, distante a unos 40 kilómetros de la localidad de Buta Ranquil.

El que realizó el llamado solicitando ayuda fue un vocal de la comisión directiva del cuerpo de Bomberos Voluntarios local. Lo hizo antes de que el colectivo se quedara varado y sin poder encenderse nuevamente por problemas de electricidad.

“El colectivo se había salido fuera de la calzada por cuestiones meteorológicas, estaba llena de barro. Quedó colgado, nosotros no lo pudimos rescatar, se necesitaba otro tipo de maquinaria”, puntualizó. Entonces se comunicaron con el intendente de la localidad para que pueda poner a disposición una máquina vial.

colectivo- colgado- Ruta 6- Buta Ranquil-2 Gentileza Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil

41 pasajeros varados con temperaturas bajo cero

Cuando no se pudo encender el colectivo, el sistema de calefacción tampoco funcionó y los pasajeros más los dos choferes debieron soportar temperaturas bajo cero. “En estos casos solemos llevar agua caliente y café, que en algo logró alivianar la espera”, agregó.

Se trabajó hasta las 3 de esta madrugada esperando los mecánicos de Rincón de los Sauces para reparar el colectivo mientras la motoniveladora de la Municipalidad de Buta Ranquil pudo rescatarlo.

Colectivo quedó colgado de un barranco, los pasajeros salvaron su vide de milagro

“El transporte quedó cruzado por el barro, fue imposible sacarlo sin una maquinaria. Luego lo sacó despacio, con la destreza también del chofer del colectivo, todo resultó bien. Pero el susto se lo llevaron los pasajeros”, agregó el bombero.

Dijo que de los 41, dos eran menores de edad, y unos 3 o 4 descendieron finalmente en Buta Ranquil y el resto siguió viaje hasta Mendoza.

Quiroga dijo que minutos antes de las 22.30 del miércoles, un camión que llevaba gas volcó a unos metros de distancia de este percance. Afortunadamente, el chofer resultó ileso.