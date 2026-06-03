Campaña para ayudar a Lautaro, el joven que necesita una cirugía urgente: "En tres meses se le desfiguró la cara"

Lautaro tiene 24 años y enfrenta un tumor facial benigno, pero muy agresivo. Su familia necesita reunir dinero para una operación compleja.

Lautaro Pérez tiene 24 años y atraviesa una situación de salud que cambió por completo la vida de su familia en muy poco tiempo. Lo que al principio parecía una molestia vinculada a una muela de juicio terminó siendo un tumor facial agresivo , que avanza sobre su mandíbula y requiere una cirugía urgente, costosa y altamente especializada.

El diagnóstico comenzó a tomar forma en febrero de este año, cuando Lautaro consultó a un dentista por una inflamación que preocupó a su entorno. La primera sospecha fue que podía tratarse de una muela de juicio, algo habitual y sin mayores complicaciones. Sin embargo, durante la revisión apareció un “sobrehueso” que encendió las alertas y llevó a los profesionales a pedir una radiografía.

A partir de ese estudio, la familia recibió una noticia inesperada: Lautaro tenía un tumor. Desde entonces, comenzó un recorrido de consultas, biopsias, resonancias y estudios más complejos, entre ellos un PET scan, que permitió revisar todo el cuerpo en busca de otros indicios. Según contó su papá, Alejandro Pérez, todos los resultados indicaron que se trata de un tumor benigno, aunque con un comportamiento muy agresivo.

“Por suerte dio que es benigno, pero es muy agresivo, se trata como si fuese maligno”, explicó Alejandro a LU5, en medio de la preocupación por la velocidad con la que avanzó la enfermedad. Según relató, en apenas tres meses la situación se volvió visible y dolorosa para toda la familia: “A Lautaro se le desfiguró la cara en tres meses. Pensábamos que era como un ganglio que se había formado por la muela, pero no”.

cirugia La cirugía laparoscópica realizada en una clínica privada quedó en el centro de una demanda por presunta mala praxis médica.

Una cirugía compleja y sin especialistas disponibles en Neuquén

La intervención que necesita Lautaro no es sencilla. De acuerdo con lo explicado por su padre, en Neuquén no hay profesionales que realicen este tipo de operación, por lo que la familia evalúa alternativas en Buenos Aires o Córdoba. También existe la posibilidad de que especialistas viajen a la provincia, aunque eso implica un costo muy elevado.

La cirugía requiere un equipo médico interdisciplinario y una reconstrucción facial compleja. Alejandro explicó que el procedimiento contempla retirar la parte afectada de la mandíbula y reconstruirla con injertos óseos, que se obtienen del peroné. “Es una operación muy compleja. Se hace un colgajo, se sacan injertos del peroné y se colocan en la mandíbula”, detalló.

La familia también analiza el impacto del postoperatorio. Si Lautaro debe viajar a Buenos Aires o Córdoba, no solo deberán cubrir la intervención, sino también la estadía, los traslados y el acompañamiento durante una recuperación que podría demandar bastante tiempo lejos de Neuquén.

“Lo ideal sería ir para allá, pero también tenemos el postoperatorio, que es delicado. Sería mucho tiempo estar en Buenos Aires. Estamos complicados con todo”, contó Alejandro.

La enfermedad avanzó rápido y Lautaro dejó de cobrar su sueldo

Además de la urgencia médica, la familia enfrenta una situación económica cada vez más difícil. Lautaro estaba trabajando, pero dejó de percibir su sueldo luego de cumplirse el plazo legal de licencia por enfermedad. Según explicó su padre, llevaba alrededor de un año en la empresa, por lo que la cobertura salarial fue de tres meses.

“Él estaba trabajando y ahora no cobra más sueldo. La empresa le pagó lo que dice la ley, pero ya no cobra más”, señaló Alejandro. En medio de esa situación, explicó que no tienen tiempo para esperar definiciones legales ni iniciar reclamos que puedan demorar. La prioridad, dijo, es conseguir el dinero lo antes posible para que Lautaro pueda operarse.

“Yo no puedo esperar muchos términos legales ahora. Lo primero que se me ocurrió fue ver si puedo lograrlo por este lado, conseguir la plata lo más rápido posible y que se pueda operar la cara, porque le está comiendo la mandíbula”, expresó.

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Un tumor que apareció sin explicación

Una de las cosas que más angustia a la familia es que los médicos no pudieron determinar el origen del tumor. Alejandro contó que los estudios no detectaron otra enfermedad ni lesiones en el resto del cuerpo. La respuesta que recibieron fue tan difícil de aceptar como de procesar: apareció sin una causa clara.

“No encuentran de dónde viene. Salió porque tenía que salir, mala suerte de una persona. Es increíble, pero cierto. Así me contestaron los médicos”, relató el papá de Lautaro.

Esa incertidumbre se suma al avance acelerado del cuadro. Desde febrero hasta ahora, la transformación fue muy rápida y la necesidad de una respuesta médica se volvió urgente. La familia insiste en que la intervención no puede demorarse demasiado porque el tumor continúa afectando la mandíbula.

Cómo ayudar a Lautaro

Para afrontar los costos de la cirugía, la familia lanzó una campaña solidaria. El objetivo es reunir alrededor de 22 mil dólares, que es el monto estimado para cubrir la intervención con los especialistas que podrían realizarla. Alejandro explicó que, sin obra social, el costo sería todavía más alto y rondaría los 60 mil dólares, debido a la complejidad del procedimiento y a la cantidad de profesionales que intervienen.

Hasta el momento, la colecta alcanzó aproximadamente un 25% del total necesario, gracias al aporte de vecinos, conocidos y personas que se fueron sumando al pedido de ayuda.

Quienes puedan colaborar pueden hacerlo a través del alias:

Lautychino.perez

Titular: Alejandro Pérez

Banco Nación

Alejandro explicó que la cuenta está a su nombre para poder manejar los gastos vinculados al traslado, la cirugía y todo lo que pueda requerirse durante el proceso. La familia necesita juntar el dinero lo antes posible para avanzar con la operación y definir si Lautaro será intervenido en Buenos Aires, Córdoba o si finalmente los médicos podrán viajar a Neuquén.

Mientras tanto, Lautaro y su familia atraviesan días de incertidumbre, pero también de esperanza. La campaña solidaria busca que la ayuda llegue a tiempo para que el joven pueda acceder a la cirugía que necesita y comenzar el camino de recuperación.