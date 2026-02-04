Día de Lucha contra el Cáncer: los hábitos que podrían evitar el 40% de los tumores

Este 4 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, una fecha elegida con la intención de barrer los mitos más frecuentes sobre la enfermedad y promover hábitos saludables, que podrían evitar el 40% de los tumores. La alimentación saludable, el ejercicio, dejar de fumar y hacer chequeos médicos frecuentes marcan la diferencia en los diagnósticos y en las posibilidades de éxito de los tratamientos.

Cada año, en Argentina se registran 130 mi nuevos casos de cáncer. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS ) difundidos por el laboratorio MSD , el 40% de los casos podrían prevenirse evitando factores de riesgo claves.

Desde Leben Salud insistieron en la importancia de este día para reducir el temor en torno a un diagnóstico que muchas veces se interpreta como una sentencia de muerte. Hacer los chequeos a tiempo y reaccionar rápido para mejorar las perspectivas del tratamiento.

El médico Andrés Guercovich (UBA, MN100398, MPN3172, MPRN1662), Jefe de Oncología Clínica en Leben Salud, aseguró que cada vez se van a ver más individuos con enfermedades oncológicas.

Dia Internacional de la lucha contra el Cáncer LM Neuquén

"Hay que saber que está programado que para el 2040 va a haber un 63% de aumento de la incidencia de cáncer. Esto es de la cantidad de individuos con cáncer por cada 100 000 personas. Mucho de esto tiene que ver con que hay una población más envejecida", explicó en una entrevista con LM Neuquén. "Cuanto más personas mayores es 65 años hay, que se calcula va a haber aproximadamente un 22% de la población total, incluso personas mayores de 70 y incluso personas mayores de 80, que son el 2 al 3% de la población general, en estos grupos etarios hay mayor incidencia de cáncer", agregó.

Los tumores más comunes en Argentina

Según las estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan) y el Ministerio de Salud de la Nación, casi la mitad de los diagnósticos en Argentina se concentran en cuatro tipos de tumores. El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres, con más de 22.000 casos al año, lo que representa un 32,1% del total femenino. Le siguen el cáncer de colon, con unos 15.800 casos, y el de pulmón, con más de 12.000. Por su parte, en los hombres, las estadísticas señalan que el principal es el de próstata, con más de 11.600 anuales.

A pesar de su alta frecuencia, muchos de estos tumores tienen formas muy efectivas de detectarse. El ejemplo más claro es el cáncer de colon: si se realizan los estudios a tiempo, como la colonoscopía o el test de sangre oculta en materia fecal, es posible detectar pólipos y tratarlos antes de que se conviertan en algo grave. En estos casos, de acuerdo con la Sociedad Argentina de Mastología, el 90% se puede prevenir o superar.

SFP Visista investigadores del CONICET al COI (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Al margen de las estadísticas, el abordaje del cáncer cambió de manera profunda. El desarrollo de tratamientos más específicos, como la inmunoterapia, permitió avanzar hacia terapias que actúan de manera más directa sobre el tumor y afectan en menor medida a los tejidos sanos. Este avance permite que los pacientes no solo extiendan su sobrevida, sino que puedan transitar el tratamiento manteniendo su calidad de vida.

“Es fundamental perder el miedo al chequeo médico. La mejor herramienta sigue siendo el control a tiempo, ya que conocer los riesgos y estar atentos a las señales cambia el pronóstico por completo. Hoy más de la mitad de las personas superan la enfermedad y otras logran convivir con ella gracias a los avances científicos”, afirma la Dra. Gabriela Bugarin, directora médica de Oncología de MSD Argentina.

El rol que cumplen los hábitos saludables

A la hora de buscar las causas, el estilo de vida local juega un rol fundamental. De acuerdo con el reporte de All.Can, Argentina tiene el porcentaje más alto de la región de casos de cáncer atribuidos a la obesidad (un 6,8%). Asimismo, registra una de las incidencias más elevadas del continente vinculadas al consumo de alcohol, factor asociado al 3,5% de los casos8. Además, cerca del 8% de los tumores se relacionan con infecciones como el VPH o la Hepatitis B, para las cuales existen vacunas gratuitas en el Calendario Nacional.

Las proyecciones indican que, si no se modifican las conductas actuales, la incidencia del cáncer en Argentina podría aumentar un 50,2% para el año 2035, según advierte el reporte de All. Can. Frente a esta realidad, los especialistas insisten en no esperar a tener síntomas para consultar, ya que en sus etapas iniciales la mayoría de los tumores no presentan dolor. El Dr. Claudio Martin concluye: “Nuestro llamado es simple: informarse con fuentes confiables, mantener hábitos saludables y hacerse controles médicos regularmente para la detección temprana”.

Vida saludable afecciones cardiovasculares

Desde Leben Salud, Guercovich detalló la importancia de sostener hábitos que son clave para prevenir el cáncer e incluso mantener una vida saludable después de superar la enfermedad y así reducir el riesgo de que regrese. Entre ellos, mencionó la alimentación saludable con más frutas y verduras y menos alimentos procesados, hacer ejercicio moderado al menos 30 minutos al día y unos cinco días a la semana. Recordó la necesidad de no fumar, reducir el consumo de alcohol y mantener el hábito de hacer chequeos médicos anuales para tener un diagnóstico precoz.

El profesional aclaró que las mujeres tienen un hábito más arraigado de hacer los controles de mamografía, papanicolau y tests de HPV. Sin embargo, recordó que todos los pacientes mayores de 50 años deben hacer controles anuales, que incluyen chequeos dermatológicos, de próstata para los hombres y análisis de tórax para los pacientes fumadores.