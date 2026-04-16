Jueves de caos en el tránsito: dos COLE protagonizaron violentos choques en Neuquén

Uno de los accidentes ocurrió en el barrio Cuenca XV, el otro se registró en la zona del Metrobús frente a La Anónima.

Un colectivo embistió a un motociclista en el oeste neuquino.

La jornada del jueves en la capital de Neuquén se volvió un caos para el tránsito, luego de que dos unidades del transporte público protagonizaran siniestros viales en distintos puntos de la ciudad.

Uno de ellos ocurrió en horas de la tarde en el barrio Cuenca XV e involucró a una motocicleta y un colectivo que colisionaron en la intersección de Casimiro Gómez y Caballera del Frío.

De acuerdo a la información recabada por LM Neuquén , el fuerte accidente ocurrió cuando una moto Honda Wave 110 fue impactada por una unidad de COLE. Como consecuencia del impacto, el rodado menor quedó atrapado debajo del colectivo.

A pesar de la magnitud del choque, el conductor no sufrió heridas de gravedad.

impresionante choque entre un cole y una moto

“Es un riesgo permanente”

Luego del accidente, Perla, tía del motociclista, fue contundente: “Es una calle muy peligrosa. Vemos accidentes seguidos y no hay controles ni medidas de seguridad”.

Además, advirtió sobre el movimiento constante de la zona: “Hay mucho tránsito en horarios pico, gente que sale del trabajo y chicos que cruzan por la escuela. Es un riesgo permanente”.

Tras el siniestro, intervino personal policial y se aguardaba la llegada de tránsito para realizar las pericias correspondientes, que serán claves para determinar la mecánica del choque y establecer responsabilidades.

Impresionante choque entre una moto y un COLE en el barrio Cuenca XV

Se metió en el Metrobús

Este jueves por la mañana, se registró un choque totalmente evitable en el Metrobús frente al shopping de La Anónima. Según fuentes oficiales consultadas por LM Neuquén, un automóvil se cruzó en el Metrobús. “Frenó el colectivo que iba adelante, pero el de atrás no alcanzó a frenar y no pudo evitar el choque. Se chocaron dos colectivos más el auto”, señalaron.

El siniestro vial involucró dos unidades de COLE y una Renault Sandero gris. Indicaron que el siniestro vial “no fue culpa de los choferes, sino del que se metió por la vía única de los colectivos".

El auto cruzó el carril de los colectivos sin mirar si circulaban en ese momento en el carril exclusivo. “No miró para atrás; el chofer dosificó la frenada porque circulaba con muchos pasajeros. Frenó, pero alcanzó a impactar de forma lateral”, agregaron.