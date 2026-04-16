Fuerte triple choque en Ruta 7: una persona resultó hospitalizada

Ocurrió pasadas las 21 de este jueves, recién se pudo despejar la calzada cerca de la medianoche.

La Ruta 7 fue nuevamente escenario de un nuevo accidente de tránsito . Ocurrió en la noche de este jueves en la zona del ex peaje. Un fuerte impacto entre tres vehículos dejó a una persona herida que tuvo que ser trasladada al hospital Natalio Burd de la vecina ciudad de Centenario .

Las primeras informaciones daban cuenta que pasadas las 21 se había producido un fuerte choque sobre la Ruta 7 y que había dejado parcialmente obstruida la calzada. El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios local, Patricio Álvarez , confirmó a LM Neuquén que fueron tres los vehículos protagonistas de un nuevo choque sobre la ruta de acceso a la ciudad. Además, que una de las personas lesioandas debió ser trasladada al hospital de Centenario por personal de Salud.

Se desconoce la dinámica del accidente en el que intervino una camioneta Chevrolet Tracker, un Fiat Fastback y una Toyota Hilux. La primera terminó sobre una rotonda, mientras que las dos restantes quedaron en la mitad de la ruta con severos daños materiales.

Intervinieron personal de salud, efectivos de la Policía y bomberos voluntarios de la ciudad que debieron retirar los vehículos y despejar la ruta, tarea que finalizó cerca de la medianoche.

choque- ruta 7- 2 Gentileza Bomberos Voluntarios de Centenario

Intervinieron personal de salud, efectivos de la Policía y bomberos voluntarios de la ciudad que debieron retirar los vehículos y despejar la ruta, tarea que finalizó cerca de la medianoche.

choque- ruta 7- 3 Gentileza Bomberos Voluntarios de Centenario

Un motociclista fue hospitalizado

Este es el segundo choque en lo que va de la semana sobre la Ruta 7, e incluso a pocos metros de distancia uno del otro. Alrededor de las 7 de la mañana del lunes 13, en pleno horario pico, se registró un fuerte choque que generó demoras en el tráfico justo en el acceso semaforizado del Barrio 11 de Octubre. Debido a las lesiones provocadas en un motociclista el hombre debió ser hospitalizado.

El accidente de tránsito ocurrió entre una moto y un auto a 100 metros de la zona conocida como ex peaje. Se estableció que una moto que circulaba hacia Centenario impactó el lateral izquierdo de una camioneta Volkswagen Saveiro que accedía a la calzada.

El hombre que iba a bordo de la moto resultó levemente herido y fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) quienes lo trasladaron al hospital local.

choque ruta 7 centenario Un fuerte choque generó demoras durante el horario pico en Centenario a la altura del ex peaje.

Se informó que el test de alcoholemia al conductor dio negativo. Además, que circulaba con su hijo para llevarlo a la escuela, momento en que pasó en luz verde para tomar la Ruta 7, y una vez que empezó a atravesar la ruta recibió un fuerte golpe en la puerta del conductor por un motociclista. En el lugar, durante los trabajos de accidentología se constataron maniobras similares realizadas por motos que atento al semáforo en rojo y la formación de largas fila continúan su marcha por banquina hasta colocarse primeras.

Debido al accidente, se registraron importantes demoras sobre la mano Neuquén-Centenario con filas de vehículos que se extrendieron y suscitaron la intervención de Policía de Tránsito Villa Obrera y Comisaría Quinta para ordenarlo.