India: intentó ahuyentar a un mono de un hotel y murió electrocutado

El trabajador manipuló una vara metálica, tocó un cable de alta tensión y perdió la vida en el acto. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hombre había comenzado a trabajar en el hotel de India cinco días antes del accidente fatal.

Un trabajador murió tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba ahuyentar a un mono de un hotel ubicado en el estado de Madhya Pradesh, en India . La víctima fue identificada como Ranu Raikwar , quien llevaba cinco días trabajando en el complejo turístico.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre intentó alcanzar su cometido con una vara metálica. En el video se observa cómo toma un tubo de hierro y lo levanta en dirección al mono para alejarlo del lugar.

La víctima sube y baja el fierro en varias ocasiones, mientras el animal se aleja por el patio del establecimiento. Hasta que en un momento, mientras el hombre caminaba hacia atrás, el objeto hizo contacto con un cable de alta tensión que cruzaba por encima del techo, lo que generó una descarga inmediata.

El operario cayó al suelo tras el impacto ante la desesperación de dos mujeres que salieron luego de ver el destello. Murió en el acto y sin poder recibir asistencia médica, de acuerdo con la información difundida por las autoridades locales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2044544284129366287&partner=&hide_thread=false | Muere electrocutado un empleado de hotel en Madhya Pradesh, India, tras recibir una descarga eléctrica de una línea de alta tensión mientras intentaba ahuyentar a un mono del tejado con una vara metálica. pic.twitter.com/vOcEUI0DDy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 15, 2026

Jay Tiwari, el propietario del complejo turístico situado en el distrito de Chhatarpur, reconoció que la víctima tenía dos hijos pequeños y residía en la colonia Premnagar de Khajuraho.

La intervención de la Policía tras el accidente

Tras el incidente, personal de la comisaría de Bamitha se trasladó al complejo turístico para realizar las pericias correspondientes.

"El cuerpo ha sido enviado para la autopsia. Actualmente estamos investigando el caso", dijo Valmiki Chaubey, responsable de la comisaría de policía de Bamitha, en declaraciones reproducidas por medios locales.

Las primeras versiones indican que, oficialmente, se trató de un accidente laboral vinculado al contacto indirecto con una línea de alta tensión.

El jefe de la comisaría local confirmó que el caso continúa en investigación y que se busca establecer si la instalación eléctrica cumplía con las normas vigentes en cuanto a distancias de seguridad respecto de construcciones.

Una línea eléctrica sobre el hotel

El propietario del complejo indicó que por encima de las instalaciones pasa una línea eléctrica de 33 mil voltios. Según su declaración, se habían realizado pedidos previos para su reubicación, aunque no se concretaron modificaciones en la infraestructura.

Ante este contexto, se convocó a personal especializado en seguridad eléctrica para evaluar si existía alguna infracción normativa en la disposición del tendido.

Mono India Dos mujeres miran desesperada a la víctima tras recibir la descarga eléctrica mortal en el hotel de India.

También analizarán si hubo responsabilidad de la administración en relación con las condiciones de seguridad vinculadas al tendido eléctrico.

En la región de Khajuraho, donde se ubica el complejo turístico, es habitual la presencia de monos en áreas urbanas y establecimientos hoteleros, lo que genera intervenciones frecuentes del personal para alejarlos de las instalaciones.