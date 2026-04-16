Estatales y Policía de Neuquén cobran la ropa de trabajo: fecha y monto

El Gobierno de la Provincia del Neuquén anunció la fecha en que hará efectivo el pago de la asignación por Ropa de Trabajo correspondiente al primer semestre del año.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén anunció la fecha en que hará efectivo el pago de la asignación por Ropa de Trabajo correspondiente al primer semestre del año, destinado a la mayor parte de los estatales y la Policía.

Según dieron a conocer oficialmente, el pago se concretará este viernes 17 de abril. Lo percibirán los trabajadores encuadrados en las leyes 3077, 3215, 3326, 3373, 3395, 3475, 3476, 3487, 3523, 3524, 3543, 3546, 3548 y 3549 y la Policía provincial.

Quedarán excluidos de la compensación los trabajadores del ISSN y CIPPA de la Ley 3373, y de los Convenios de EPEN y EPAS. En el caso del Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3524 (Eproten), bajo la modalidad de Temporada, percibirán este concepto quienes se encontraban activos a la firma del acuerdo de incremento salarial.

Cajeros automáticos.

El monto a abonar será de 278.576 pesos, que equivale al importe abonado por este concepto en septiembre de 2025 actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ponderado desde ese mes hasta marzo de 2026 inclusive.

Los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

¿De cuánto será el aumento en los sueldos para los estatales de Neuquén?

Los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén cobrarán con los sueldos de abril el primer aumento en los haberes de la pauta salarial de este 2026, a partir de la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Un mecanismo que se repetirá, como viene ocurriendo en años anteriores, a partir del acuerdo al que arribaron los gremios estatales con el gobierno provincial, por el cual no sólo percibirán estas actualizaciones sino también, para el caso de los docentes, el cobro de un bono (el segundo) en septiembre, dado que ATEN selló su acuerdo de manera anual.

Mesa de negociación ATE (1)

El incremento que los estatales percibirán ahora se calculó en base a los datos de inflación del primer trimestre (enero, febrero y marzo), lo que dio el número final que, según se informó desde el Ministerio de Economía a LM Neuquén, será del 9,13 por ciento.

Las actualizaciones salariales trimestrales de manera automática se basan en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina. El último aumento había impactado con los salarios de enero.

Según el acuerdo, al final de cada trimestre se calcula la variación de precios en base a las estadísticas de Nación y Provincia y, con ese ponderado, los incrementos impactan en los salarios que se depositan en el último mes del trimestre. El índice de IPC de Neuquén correspondiente a marzo arrojó 3,5%, mientras que a nivel nacional la inflación fue del 3,4 por ciento.