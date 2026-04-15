Un cambio migratorio en España beneficiará a más de 40 mil argentinos: cuáles son los requisitos

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial del Estado y habilita trámites online y presenciales en los próximos días.

España lanzó una regularización extraordinaria para personas migrantes tras publicar la medida en el Boletín Oficial del Estado. La iniciativa modifica el régimen vigente y abre la posibilidad de acceder a permisos de residencia y trabajo en todo el país, con impacto directo en miles de extranjeros, entre ellos más de 40 mil argentinos que viven allí sin papeles.

De acuerdo a un estudio divulgado por el think tank español Funcas, dedicado a la investigación económica y social, los argentinos registrados a inicios de 2025 son 148.585. De ellos, 106.139 tienen su situación regularizada, mientras que otros 42.446 están sin documentos .

El reciente lanzamiento del Gobierno de Pedro Sánchez es la séptima iniciativa de este tipo. A partir de mañana, se podrán iniciar los trámites de forma virtual , y desde la semana que viene se podrán hacer de manera presencial .

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario español expresó: “Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanchezcastejon/status/2043955258640957784&partner=&hide_thread=false El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país.



Un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra… pic.twitter.com/Es9il0KE59 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026

Los requisitos migratorios en España

Los requisitos para beneficiarse con la medida que puso en marcha el Gobierno español, son prácticamente iguales para los dos grandes grupos a los que se dirige: solicitantes de asilo que hayan hecho su petición antes del 1 de enero y las personas en situación irregular que estén en España desde antes de esa fecha.

En ambos casos, los interesados tienen que ser mayores de edad, haber permanecido en España cinco meses seguidos antes del momento de la solicitud, aportar una copia de un documento identificativo caducado o en vigor, no tener antecedentes penales en España ni en los países donde haya vivido los cinco años anteriores a su entrada en España y abonar una tasa.

migrantes

Además, en el caso de los que no son solicitantes de asilo, se deberá cumplir una de las siguientes condiciones: haber trabajado o tener una oferta de empleo, tener hijos menores o mayores dependientes a su cargo o padres con los que convivan o encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Para acreditar este último extremo, deberá aportarse un informe de vulnerabilidad expedido por los servicios sociales o las entidades acreditadas como colaboradoras de extranjería.

A la hora de demostrar la estancia de cinco meses en el país, podrá hacerse “mediante cualquier prueba válida en derecho”, siempre que esta incluya datos personales que permitan acreditar la identidad.

Críticas de la oposición por la nueva la medida

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo de la medida es “favorecer la integración social, garantizar seguridad jurídica y reducir la irregularidad administrativa”.

Sin embargo, desde la oposición manifestaron sus críticas: el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la calificó como un “disparate”.