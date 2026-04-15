Cuánto tiempo hay que esperar para ir a dormir después de cenar, según Romina Pereiro, nutricionista
La reconocida nutricionista, Romina Pereiro, precisó cuánto tiempo se recomienda dejar pasar entre la comida y el horario de acostarse para que no influya en el descanso nocturno.
El horario de la cena puede repercutir directa y negativamente en el buen descanso. Así como sucede con el uso nocturno de dispositivos electrónicos, el estrés laboral y los hábitos poco saludables, comer e irse rápidamente a la cama también suele generar insomnio y mala calidad del sueño.
Dormir bien no solo mejora el ánimo; influye en la memoria, la salud cardiovascular, el sistema inmunitario y la capacidad para enfrentar el estrés.
Ante esta situación, la reconocida Licenciada en Nutrición, Romina Pereiro, (MN 7722), precisó cuánto tiempo se recomienda dejar pasar entre la comida y el horario de acostarse para que no influya en el descanso nocturno.
Cuándo hay que irse a dormir después de comer, según la especialista
En su participación en La Cocina Rebelde, Pereiro resaltó la importancia tomarse un tiempo después de comer y antes de acostarse. “Lo mejor es irte a dormir sin haber comido muy pesado o muy rápido. Tenés que dejar pasar por lo menos una hora para que ese descanso sea reparador, porque si no el cuerpo va a priorizar la digestión sobre el sueño”, dijo.
En ese contexto, la nutricionista agregó: “No importa a qué hora comés, pero sí que pase una hora entre la comida y el descanso. Estos dos tipos de chocolate, los que son de 60% para arriba, mejoran el descanso y liberan serotonina. También están vinculados al placer, al comer por gusto y no por ansiedad o por tapar emociones. Eso es parte de una alimentación saludable”.
Además, la profesional dio consejos luego del fin de semana. “Después de un finde de excesos o de comer mucho, lo mejor es agua y fibra. Pueden ser ensaladas, sopas, batidos… pero no hay que dejar de comer”, sostuvo. Por último, cerró con una recomendación: “Hay que mejorar la calidad de la comida y sumar fibras, pero no hacer ayuno o dejar de comer. Ahora que hace frío los guisos y las sopas son grandes aliados. A la noche sí pueden agregarse proteínas magras como el pollo o la carne. El peceto también es una gran opción”.
Más consejos y rutinas para mejorar la calidad del sueño
Además de evitar ciertas comidas antes de dormir, como los alimentos pesados, la cafeína y el alcohol, existen otros tips que, si se cumplen, pueden ayudar a un mejor descanso. Los más destacados son:
- Establecer horarios regulares: irse a dormir y despertarse a la misma hora todos los días -incluso los fines de semana- ayuda a regular el ritmo circadiano. El cuerpo funciona mejor cuando adopta una rutina: con consistencia, conciliar el sueño se vuelve más fácil y el descanso es más profundo.
- Crear una rutina de relajación antes de acostarse: dedicar entre 30 y 60 minutos antes de dormir a actividades que indiquen al cuerpo que es hora de descansar. Algunas de ellas pueden ser leer un libro en papel, tomar una ducha tibia, hacer respiraciones profundas o practicar estiramientos suaves o meditación. En cambio, evitar actividades que estimulen, como revisar redes sociales del estilo de Facebook y TikTok.
- Controlar la exposición a pantallas: la luz azul emitida por celulares, tablets y computadoras reduce la producción de melatonina, la hormona que facilita el sueño. Por ello, se recomienda pagar o alejarse de las pantallas al menos 60 minutos. Si no es posible, activar el modo nocturno y reducir el brillo.
- Optimizar el ambiente del dormitorio: un entorno cómodo favorece el sueño. Mantener la habitación oscura, silenciosa y fresca (entre 16 y 20 °C) resulta clave. Para lograrlo, se pueden utilizar cortinas opacas, tapones para los oídos o, si es necesario, recurrir al “ruido blanco”, como la lluvia.
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