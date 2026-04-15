Cuánto tiempo hay que esperar para ir a dormir después de cenar, según Romina Pereiro, nutricionista

La reconocida nutricionista, Romina Pereiro, precisó cuánto tiempo se recomienda dejar pasar entre la comida y el horario de acostarse para que no influya en el descanso nocturno.

El horario de la cena puede repercutir directa y negativamente en el buen descanso . Así como sucede con el uso nocturno de dispositivos electrónicos, el estrés laboral y los hábitos poco saludables , comer e irse rápidamente a la cama también suele generar insomnio y mala calidad del sueño.

Dormir bien no solo mejora el ánimo ; influye en la memoria , la salud cardiovascular , el sistema inmunitario y la capacidad para enfrentar el estrés .

Ante esta situación, la reconocida Licenciada en Nutrición , Romina Pereiro , (MN 7722), precisó cuánto tiempo se recomienda dejar pasar entre la comida y el horario de acostarse para que no influya en el descanso nocturno.

Romina Pereiro Romina Pereiro

Cuándo hay que irse a dormir después de comer, según la especialista

En su participación en La Cocina Rebelde, Pereiro resaltó la importancia tomarse un tiempo después de comer y antes de acostarse. “Lo mejor es irte a dormir sin haber comido muy pesado o muy rápido. Tenés que dejar pasar por lo menos una hora para que ese descanso sea reparador, porque si no el cuerpo va a priorizar la digestión sobre el sueño”, dijo.

En ese contexto, la nutricionista agregó: “No importa a qué hora comés, pero sí que pase una hora entre la comida y el descanso. Estos dos tipos de chocolate, los que son de 60% para arriba, mejoran el descanso y liberan serotonina. También están vinculados al placer, al comer por gusto y no por ansiedad o por tapar emociones. Eso es parte de una alimentación saludable”.

Además, la profesional dio consejos luego del fin de semana. “Después de un finde de excesos o de comer mucho, lo mejor es agua y fibra. Pueden ser ensaladas, sopas, batidos… pero no hay que dejar de comer”, sostuvo. Por último, cerró con una recomendación: “Hay que mejorar la calidad de la comida y sumar fibras, pero no hacer ayuno o dejar de comer. Ahora que hace frío los guisos y las sopas son grandes aliados. A la noche sí pueden agregarse proteínas magras como el pollo o la carne. El peceto también es una gran opción”.

Más consejos y rutinas para mejorar la calidad del sueño

horario ideal para irse a dormir Se recomienda dejar pasar una hora entre la cena y el momento de dormir para que el descanso sea reparador.

Además de evitar ciertas comidas antes de dormir, como los alimentos pesados, la cafeína y el alcohol, existen otros tips que, si se cumplen, pueden ayudar a un mejor descanso. Los más destacados son: