Cómo hacer el mejor guiso de lentejas: la receta infalible de Paulina Cocina

En este artículo, te contamos cómo preparar el guiso de lentejas según la receta infalible de Paulina Cocina.







Paulina Cocina fue una precursora. En 2009, como ella misma lo cuenta, no había videos de cocina en internet. Entonces, se animó y contó cómo preparar una conserva de morrones. En la actualidad, Paulina Cocina es una referente y sus recetas son apuntadas por miles de personas. En este artículo, te contamos –según lo recomienda esta experta- de qué manera hacer un guiso de lentejas.

En su sitio oficial, Paulina Cocina cuenta que siempre se preocupa por compartir un par de buenas recetas y consejos que ayudan a cualquiera a sobrevivir comiendo cosas ricas en un mundo que no nos da mucho espacio para relajarnos y cocinar.

Paulina Cocina.jpg Paula Cocina es una referente y sus recetas son apuntadas por miles de personas. Guiso de lentejas: la receta infalible de Paulina Cocina La receta para hacer guiso de lentejas de Paulina Cocina incluye una serie de pasos que deben cumplimentarse. Como primera medida, para preparar un guiso para 4 personas, es preciso reunir los siguientes ingredientes: