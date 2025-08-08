Cómo hacer el mejor guiso de lentejas: la receta infalible de Paulina Cocina
En este artículo, te contamos cómo preparar el guiso de lentejas según la receta infalible de Paulina Cocina.
Paulina Cocina fue una precursora. En 2009, como ella misma lo cuenta, no había videos de cocina en internet. Entonces, se animó y contó cómo preparar una conserva de morrones. En la actualidad, Paulina Cocina es una referente y sus recetas son apuntadas por miles de personas. En este artículo, te contamos –según lo recomienda esta experta- de qué manera hacer un guiso de lentejas.
En su sitio oficial, Paulina Cocina cuenta que siempre se preocupa por compartir un par de buenas recetas y consejos que ayudan a cualquiera a sobrevivir comiendo cosas ricas en un mundo que no nos da mucho espacio para relajarnos y cocinar.
Guiso de lentejas: la receta infalible de Paulina Cocina
La receta para hacer guiso de lentejas de Paulina Cocina incluye una serie de pasos que deben cumplimentarse. Como primera medida, para preparar un guiso para 4 personas, es preciso reunir los siguientes ingredientes:
- 1 chorizo colorado.
- 150 g de panceta ahumada.
- 250 g de roast beef u otra carne.
- 1 cebolla grande.
- 2 dientes de ajo.
- 1/2 morrón.
- 1 papa grande.
- 1 zanahoria.
- 2 tomates.
- 4 tomates secos.
- 350 g de lentejas.
- 1/2 vaso de puré de tomate.
- Sal.
- Pimienta.
- Ajo en polvo.
- Pimentón.
- 2 hojas de laurel.
- Orégano.
- Aceite de oliva.
- Perejil.
Para comenzar con la preparación del guiso, en primer lugar se deberá cortar el chorizo colorado en rodajas, y luego cada rodaja en cuatro partes. A continuación, se deberán colocar los trozos de chorizo en una olla con agua y hervir durante 15 minutos. Luego, se debe apuntar la siguiente guía paso a paso:
- Cortar la panceta en pedacitos pequeños. Asimismo, trozar la carne en cubos un poco más grandes. (reservar estos ingredientes).
- Picar la cebolla, el ajo y el morrón (este último no es necesario que esté tan pequeño). Luego, hacer lo propio con las papas y las zanahorias (se pelan y cortan en cubos y en rodajas respectivamente).
- Picar los tomates y los tomates secos sin hidratar (si no se dispone de tomates secos, pueden obviarse).
- Comenzar con la cocción: colocar en una olla antiadherente y a fuego fuerte los trocitos de panceta (no deben tocarse hasta que comiencen a hacer ruido de cocción). Revolver despacio para que la panceta quede bien crocante y no quede hervida.
- Cuando la panceta está tostada, se le agrega el chorizo. Luego cocinar a fuego fuerte hasta que el chorizo también esté dorado. Cuando todo esté bien tostado, se retira de la olla (esta no debe limpiarse, puesto que se busca tener el fondo de cocción de la panceta y el chorizo).
- Agregar la carne y dorar de la misma forma que la panceta. Retirar la carne y nuevamente dejar el fondo de cocción para que ese sabor sea aprovechado en el resto del guiso de lentejas.
- Agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Añadir un poquito de sal para que las verduras larguen su agua y queden bien tiernas. Cocinar hasta que la cebolla esté transparente.
- Sumar el tomate a la olla y cocinar hasta que éste cambie de color a un rojo más intenso (aprox. 3 minutos sin dejar de revolver).
- Luego, añadir todas las carnes (chorizo, panceta, y roast beef) y también un chorro de vino. Esperar a que se evapore el vino.
- Agregar las papas, las zanahorias y los tomates secos mientras revolvemos. Se puede condimentar con sal, pimienta, ajo en polvo, pimentón y una pizca de orégano. Por último se puede añadir un vasito de puré de tomates.
- Completar con las lentejas y con el agua caliente, agregar el laurel y revolver. Tapar la olla y dejar que se cocine a fuego medio (cada tanto abrir la olla y revolver). Importante: siempre tiene que estar cubierta de agua al ras de las lentejas, procurando que el agua siempre este caliente antes de añadirla. Una vez que estén las lentejas cocidas esperar que se termine de evaporar el agua y dejar reposar. Si se deja reposar unas horas el guiso va a obtener más sabor y quedará mucho más sabroso.
