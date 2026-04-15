Un hombre enfrentó a la policía con una motosierra, un hacha y luego les disparó con una escopeta

El insólito hecho ocurrió este martes por la noche en un sector de chacras. El agresor fue demorado y permanece en el hospital.

Una noche de terror se vivió en la localidad de Plottier.

Un insólito y violento episodio ocurrió este martes en una localidad de la provincia de Neuquén cuando un hombre que había cortado la calle, atacó a la policía y, luego de ser reducido, terminó demorado.

El grave hecho se registró en horas de la noche en Plottier, donde el sujeto, de 51 años, interrumpió el tránsito en la calle Olascoaga al 200, en una zona de chacras. La situación fue detectada por personal de la Comisaría Séptima mientras realizaba tareas de patrullaje preventivo.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario inspector Rubén Pinchulef, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, explicó que los efectivos detectaron un corte improvisado en la calle. “Una persona de sexo masculino había colocado piedras y palos en la calle haciendo un tipo de corte de arteria”, detalló.

Además, el jefe policial relató que al intentar dialogar con el hombre, la situación se volvió tensa. “No pudieron entablar conversación porque rápidamente se dieron cuenta de que no estaba en sus cabales”, indicó el comisario.

hombre ataque policia plottier 2

Una motosierra, un hacha y una escopeta

Lejos de calmarse, el sujeto ingresó a su vivienda y salió con una motosierra en funcionamiento. “Le da arranque a la motosierra y manifiesta que iba a cortar los árboles de la vereda porque molestaban”, continuó Pinchulef.

Rápidamente, los efectivos solicitaron refuerzos y uno de ellos efectuó un disparo disuasivo con escopeta al aire. Sin embargo, la violencia escaló aún más dado que el hombre arrojó la motosierra, ingresó a un galpón y salió del interior con un hacha.

Ante la situación, los policías vuelven a intentar calmarlo. El hombre suelta el elemento, vuelve a ingresar a su domicilio y “sale con una escopeta de caza calibre 32”. Acto seguido, apuntó a los efectivos bajo amenaza y disparó, aunque la bala no salió. “Por suerte que no salió, hubiera sido una tragedia más grande”, remarcó.

La denuncia por robo fue radicada en la Comisaría Séptima de Plottier. El delincuente que fue apresado durante la frustrada operación de venta de la camioneta robada fue trasladado a la Comisaría Séptima.

Agresión, forcejeo y reducción

En medio del operativo, uno de los efectivos cayó al suelo y logró tomar al agresor, lo que derivó en un forcejeo. El jefe policial precisó que el uniformado recibió un golpe en la cabeza con el caño de la escopeta y le produjo un corte en el cuero cabelludo.

El hombre ofreció una fuerte resistencia: incluso llegó a doblar unas esposas durante el intento de reducción. Finalmente, fue contenido por el personal policial hasta la llegada de una ambulancia, donde recibió un calmante y fue trasladado al hospital local Dr. Alberto Herrera.

HOSPITAL DE PLOTTIER- VÁLIDA.jpg

Demorado y en observación

Actualmente, el agresor permanece internado bajo observación y en carácter de demorado, a disposición de la fiscalía. En cuanto a su estado, Pinchulef indicó que aún no se pudo determinar si actuó bajo efectos de sustancias o por un cuadro de salud mental: “No sabemos si fue producto de alguna sustancia o de su estado psíquico”, declaró.

Además, se investiga la procedencia del arma de fuego utilizada. “No sabemos si tenía papeles o no de ese elemento, está en etapa de investigación”, explicó.

El caso podría derivar en imputaciones por lesiones, amenazas, atentado y resistencia a la autoridad, además de daños.