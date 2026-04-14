Inseguridad en Villa Farrel: una familia fue víctima de un ataque de una persona en situación de calle

Según denunció la víctima, el atacante les rompió el auto. Además, se registró el robo en una camioneta.

Un hombre en situación de calle rompió el auto de una familia neuquina.

Un hombre en situación de calle rompió el auto de una familia neuquina.

Vecinos del barrio Villa Farrel en la ciudad de Neuquén denunciaron una ola de inseguridad y aseguraron que los hechos están vinculados con las personas en situación de calle que se ubican en la zona del Parque Central.

En diálogo con Canal 7, Germán , vecino del sector, denunció que el sábado por la noche, él y su familia fueron víctimas del ataque de un hombre que provocó daños en su vehículo .

Según relató el damnificado, la situación ocurrió en la zona de calles Independencia y Borlenghi y aseguró que la problemática no es nueva, pero que en las últimas semanas se agravó de manera notable.

“Hace varias semanas hay gente durmiendo en distintos sectores del parque. Se instalan en unas garitas o estructuras que hay ahí y pasan la noche. Antes no habíamos tenido problemas, pero la situación viene empeorando”, explicó.

destrozos de villa farrell

Gritos, violencia y demora

El hecho denunciado ocurrió cerca de las 22:30 del sábado cuando Germán regresaba a su casa junto a su familia. “Llegábamos con mis dos hijos chiquitos, bajando cosas del auto, cuando se acercó una persona en un estado desastroso a pedirnos cosas. Por el miedo que me generó la situación, decidí entrar rápido con mi familia y decirle que no tenía nada”, explicó.

Sin embargo, esta situación despertó la violencia del sujeto, quien comenzó a gritar y tirar objetos contra la casa. “Fue un momento muy tenso, sobre todo por los chicos”, sostuvo.

Minutos después, la situación escaló aún más. La alarma del vehículo se activó y, al salir junto a la policía, el vecino se encontró con un panorama desolador. “Cuando pude salir, vi que me había roto todo el vehículo buscando cosas adentro. Fue un desastre”, lamentó.

El agresor fue demorado por la policía, pero luego recuperó la libertad, lo que generó la indignación de la familia y los vecinos. “Nos dijeron que no pueden hacer nada, que lo detienen y lo tienen que largar prácticamente de inmediato.

“Al otro día estaba otra vez enfrente de casa, como si nada”, denunció. “Al otro día estaba otra vez enfrente de casa, como si nada”, denunció.

SFP Anfiteatro escuela de musica desalojan personas en situacion de calle (2) Sebastián Fariña Petersen

Preocupación vecinal y miedo a denunciar

Según Germán, el problema no es aislado y forma parte de una situación más amplia que atraviesa el barrio. La presencia de personas en situación de calle en el Parque Central se volvió habitual, y en algunos casos, aseguran, está asociada a episodios de violencia, consumo problemático y acoso.

“Nos han comentado vecinos que estas personas tienen antecedentes en el barrio, que no es gente que simplemente duerme ahí sin molestar. Hay situaciones de consumo y comportamientos agresivos”, señaló.

Sin embargo, pese a la preocupación generalizada, no todos los vecinos se animan a avanzar con reclamos formales.

“Hay apoyo entre vecinos, pero también mucho temor. Nadie quiere exponerse. Se juntan a cualquier hora, es una zona con mucha arboleda, muy oscura, y no sabés quién está ni qué puede pasar”, describió.

Inseguridad en Neuquén a plena luz del dia se robaron las luces de una camioneta

Más hechos de inseguridad

Este martes por la mañana, en el barrio Centro Este, en cercanías a Villa Farrell, a plena luz del día, un delincuente sustrajo las luces traseras de una camioneta. La situación quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran cómo, alrededor de las 9:20, el ladrón caminó por la zona de Pehuén y Rivadavia, entre los distintos vehículos que se encontraban estacionados, identificando cuál de todos era el más factible para atacar.

Luego de varios minutos, con total impunidad volvió a la zona y en segundos se robó las dos ópticas de una camioneta Amarok azul. Rápidamente, el delincuente huyó con su botín.

Ambos episodios volvieron a poner en foco la inseguridad en los barrios de la capital neuquina.