Estados Unidos: el director de una escuela se arrojó sobre un exalumno armado y evitó una masacre

El directivo recibió un disparo en la pierna y fue hospitalizado. El agresor lo tenía entre sus objetivos antes de ser reducido.

Durante el forcejeo, el agresor efectuó varios disparos y uno impactó en la pierna del director de la escuela en Estados Unidos

El director de una escuela secundaria de Estados Unidos se enfrentó con un exalumno armado , lo derribó, le quitó una de las dos pistolas que llevaba consigo y logró inmovilizarlo con ayuda del personal, impidiendo que se concretara un ataque previsto contra estudiantes y docentes.

Durante el forcejeo, el agresor efectuó varios disparos y uno impactó en la pierna del directivo, quien fue trasladado a un hospital y permanece fuera de peligro. Según su declaración, el sospechoso lo había señalado como uno de sus blancos.

El episodio tuvo lugar este martes en la escuela secundaria Pauls Valley, ubicada a unos 96 kilómetros al sur de Oklahoma City . El atacante, identificado como Victor Lee Hawkins, de 20 años y exalumno de la institución, ingresó al edificio con dos pistolas semiautomáticas.

Al entrar al hall de ingreso, ordenó a las personas que se tiraran al suelo e intentó disparar contra un estudiante, pero el arma presentó una falla.

Luego, tras solucionar el desperfecto, volvió a disparar contra otro alumno, aunque no logró herirlo, mientras que dos estudiantes le pidieron que no disparara y el agresor les permitió retirarse.

Otros jóvenes también lograron alejarse mientras el director salía de una zona cercana y avanzaba sobre el atacante por la espalda, tal como se ve en el video de la cámara de seguridad.

Cómo detuvo el director al agresor

Las imágenes muestran el momento en que el directivo aparece desde detrás de una pared y se lanza sobre el agresor, derribándolo sobre un banco. Ambos quedan en el suelo, mientras los estudiantes que estaban en las inmediaciones huyen del lugar.

El director logró quitarle una de las armas y mantenerlo inmovilizado boca abajo con la asistencia de un subdirector hasta la llegada de la Policía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cjjolley/status/2044147799088931091&partner=&hide_thread=false Principal Kirk Moore of Pauls Valley High School in Oklahoma tackling a would be school shooter.



An amazing display of courage in the heat of the moment. pic.twitter.com/Be0mNEqs6x — CJ Jolley (@cjjolley) April 14, 2026

"El sujeto logró disparar varias veces, hiriendo al director, pero a nadie más", informó el portavoz de la Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma, Hunter McKee. Y agregó: "La actuación del personal y la rápida intervención del director al ver al sujeto con un arma de fuego salvaron vidas hoy".

Las autoridades confirmaron que ningún estudiante resultó herido durante el episodio y que el agresor fue detenido en el lugar.

Qué se sabe del sospechoso

Según los investigadores, las armas de fuego que utilizó Hawkins pertenecían a su padre y las habría tomado sin autorización. El joven admitió que su intención era matar a estudiantes, docentes, al director y luego quitarse la vida.

También manifestó que quería realizar un ataque similar al ocurrido en Columbine en 1999. Los fiscales incluso señalaron que el sospechoso había expresado que el directivo era alguien que "no le caía bien".

Director 2 El director logró quitarle una de las armas al agresor, con la asistencia de un subdirector

Tras el episodio, el director difundió un comunicado en el que agradeció "la gran muestra de cariño y apoyo" recibida y aseguró que se encuentra "sano y recuperándose", con la expectativa de retomar sus funciones.

Por su parte, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, sostuvo que el directivo "actuó con valentía para proteger la vida de los estudiantes" y destacó la intervención del personal escolar y de las fuerzas de seguridad.