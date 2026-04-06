India: olvidó activar el freno de mano de su camioneta y provocó la muerte de su abuela

El vehículo se desplazó marcha atrás sin control y aplastó a la mujer contra una pared en el estado de Uttar Pradesh.

El accidente fatal tuvo lugar en el estado de Uttar Pradesh, India.

Una mujer de 70 años murió tras ser aplastada por una camioneta que retrocedió sin control en el estado de Uttar Pradesh, en India , debido a que el nieto de la víctima omitió activar el freno de mano del vehículo luego de estacionarlo dentro de su vivienda.

El hecho que marcó el desenlace fatal de Sarla Katiyar ocurrió durante la noche del jueves y fue registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a se viralizaron en redes sociales.

Según los datos confirmados por la Policía de Fatehgarh , el incidente se produjo cuando su nieto ingresaba el vehículo al domicilio familiar. En ese momento, la mujer se encontraba en la entrada, colaborando con la maniobra.

De acuerdo con el informe oficial, el conductor estacionó la camioneta, pero “olvidó poner el freno de mano”, lo que provocó que el vehículo se desplazara cuesta abajo. La mujer estaba cerrando el portón cuando el rodado comenzó a moverse en reversa.

En cuestión de segundos, la víctima quedó atrapada entre el vehículo y una pared, sin posibilidad de escapar. A raíz de las heridas sufridas, fue trasladada a un centro de salud privado, donde se constató su fallecimiento.

El video que registró el accidente

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la vivienda muestran la secuencia completa del hecho. En el video se observa al conductor ingresando el vehículo tipo SUV al interior de la propiedad mientras la mujer permanece en la entrada, sosteniendo el portón.

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Luego de que la camioneta atraviesa el acceso, la mujer comienza a cerrar la puerta. Primero asegura uno de los lados y luego el otro. En ese momento, el automóvil inicia un movimiento repentino hacia atrás.

El desplazamiento del vehículo la empuja fuera de la entrada y la aprisiona contra una pared ubicada en la parte trasera. En la grabación se escucha el grito de la víctima mientras queda inmovilizada.

También se observa al conductor correr hacia el lugar e intentar intervenir. Sin embargo, no logra evitar que el vehículo continúe presionando contra la estructura. En la secuencia, el hombre intenta abrir el rodado y luego se dirige hacia el interior de la vivienda.

La información oficial de la Policía

La Policía difundió un comunicado en el que precisó que el accidente se produjo “el 2 de abril de 2026, alrededor de las 20.30 horas” y que el vehículo involucrado fue un Mahindra Thar.

India 2 Los instantes previos al accidente, cuando la víctima ayudaba a su nieto a ingresar la camioneta.

“Los familiares de la fallecida no han presentado ninguna denuncia ante la comisaría. Se tomarán las medidas pertinentes una vez recibida la denuncia. La situación se mantiene en calma”, amplió el texto oficial.

La hipótesis fue ratificada por Kapil Kumar, agente de la Policía de Kadrigate: “Parece ser un accidente. La víctima murió después de que el vehículo retrocediera porque no se había aplicado correctamente el freno de mano”.