Donald Trump dijo que está negociando un acuerdo con Irán: "Hay muchas posibilidades de que se concrete"

En medio de los ataques, Donald Trump amenazó al país palestino y le dió un ultimatum.

Después de amenazar con un ataque a gran escala para el martes, Donald Trump aseguró que Estados Unidos está negociando un acuerdo con Irán : "Hay muchas posibilidades de que se concrete" .

Además, el presidente norteamericano redobló la presión contra el gobierno islámico, al advertir que de no alcanzar un pacto podría "volarlo todo por los aires" y apoderarse del petróleo.

Anteriormente Trump había lanazado una fuerte amenaza, en su cuenta de Truth Social, con fuertes exigencias para que Irán libere el estrecho de Ormuz , bloqueado desde el inicio de la guerra, a fines de febrero, por donde circula 20% del petróleo mundial.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá. Presidente Donald J. Trump".

Últimas noticias de la Guerra en Medio Oriente

Israel anunció la muerte del responsable comercial del Cuartel del Petróleo de Irán

En medio de la guerra en Medio Oriente, Israel anunció la muerte en Teherán de Mohammad Reza Ashrafi Kahi, al que señaló como responsable comercial del Cuartel General del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní.

Guerra Israel

El Ejército israelí indicó en un comunicado que Ashrafi Kahi murió en un ataque del viernes y que era el jefe de comercio del CGRI, que supervisa las actividades relacionadas con el petróleo y otros recursos energéticosde Irán.

Israel justificó el ataque al advertir que el Cuartel General de Petróleo "permite la continuidadde las actividades y el rearme militar" de la Guardia Revolucionaria iraní mediante las ganancias generadas por la venta de petróleo, "eludiendo así las sanciones internacionales".

El Ejército israelí dijo que Ashrafi "administraba las operaciones comerciales del Cuartel General de Petróleo, estimadas en miles de millones de dólares anuales, e impulsaba el desarrollo de las capacidades militares" de la Guardia Revolucionaria.

Desde Israel destacaron que la muerte de Ashrafi se produjo luego de la de Jamshid Eshaqi, al que señaló como ex comandante del Cuartel General de Petróleo, que mató el pasado jueves en otro ataque, y advirtió: "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán operando contra los comandantes y líderes del régimen terrorista iraní donde sea necesario".

Donald Trump informó que el piloto estadounidense al que rescataron en Irán está "gravemente herido"

El presidente de Estados Unidos dijo que el segundo piloto del caza F-15 derribado en Irán, al que rescataron, está "gravemente herido", después de haber dicho previamente que el aviador estaba "herido" y "sano y salvo".

Trump publicó en su cuenta de Truth Social: "Rescatamos al tripulante/oficial de un F-15, gravemente herido y sumamente valiente, de las profundidades de las montañas de Irán".

Avión derribado EEUU Tras el derribo del avión de combate, la televisión oficial iraní había anunciado que se le otorgaría una "valiosa recompensa" a quien capturara a su tripulación. AFP

El republicano advirtió: "El ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente, yse acercaba peligrosamente. Es un coronel muy respetado. Este tipo de incursión rara vez se intentadebido al peligro que representa para el personal y el equipo. ¡Simplemente no sucede!".

Trump planteó: "La segunda incursión se produjo después de la primera, donde rescatamos al piloto a plena luz del día, algo también inusual, tras siete horas sobrevolando Irán. ¡Una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos! ¡Que Dios bendiga a nuestros grandes guerreros militares!".