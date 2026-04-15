Un tremendo choque entre un auto y un camión interrumpió el tránsito en la Ruta 237

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde. Desde Vialidad Nacional solicitan transitar con precaución.

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde.

Este miércoles por la tarde, un increíble choque entre dos vehículos se registró en la Ruta Nacional 237 a la altura del sector conocido como el Anfiteatro .

El siniestro fue protagonizado por dos vehículos, un camión de transporte de carga y una camioneta , que colisionaron. Por el momento se desconocen las causas que motivaron el accidente.

De acuerdo a la información recabada por LM Neuquén , en el lugar se encuentran trabajando efectivos de la policía de Villa La Angostura, quienes asisten la circulación.

Además, se hizo presente el cuerpo de bomberos voluntarios para asistir a los conductores, ya que habían quedado atrapados.

siniestro vial ruta 237 2

Una vez rescatados, los ocupantes fueron trasladados hasta la ciudad de Bariloche para ser asistidos médicamente.

Los mismos estarían fuera de peligro. Por fortuna, los daños habrían sido solamente materiales.

Desde Vialidad Nacional solicitaron transitar con extrema precaución por el lugar.

NOTICIA EN DESARROLLO.-