No es con bicarbonato: la mezcla imbatible para sacar el sarro de tu inodoro y canillas
Esta mezcla consiste en apelar a elementos de fácil acceso, que nos proporcionan el limpiador ideal para el sarro acumulado en inodoros y canillas.
Los especialistas aseguran que la temperatura del agua es la razón por la cual el sarro se forma tanto en inodoros como en las canillas. Además, es sabido que el agua contiene minerales como el calcio y el magnesio que, con el paso del tiempo, tienden a formar depósitos que obstruyen y deterioran piezas. Por eso, te presentamos esta mezcla imbatible para quitar el sarro de tu inodoro y canillas.
Cabe resaltar que el sarro en las canillas -o grifería- e inodoros ocurre porque el agua está sobresaturada con carbonato de calcio (CaCO3) y no puede retenerse más. En un esfuerzo por equilibrarse, el agua elimina el carbonato de calcio de la solución en forma de sarro, y lo hace primero en el agua más caliente.
Esta es la mezcla imbatible para quitar el sarro de tu inodoro y canillas
Para eliminar el sarro de las canillas e inodoros, existe una mezcla imbatible: una combinación de vinagre y agua en partes iguales.
Lo cierto es que profesionales de la limpieza sostienen que la mezcla imbatible que elimina el sarro de las canillas consiste en una mezcla de vinagre y agua en partes iguales. Además, aseguran que se trata de un recurso económico, que es fácil de preparar y que asimismo evita productos químicos agresivos. Aplicada correctamente, permite descomponer la suciedad calcárea y recuperar brillo sin frotar horas.
Cabe recordar que, si bien es cierto que algunas marcas especializadas en productos de limpieza ofrecen diversas opciones para limpiar el sarro de las griferías o inodoros, también existen otras alternativas como filtros antical o soluciones de limpieza periódica y económicas.
La guía paso a paso para aplicar la mezcla imbatible que limpia el sarro del inodoro y canillas
- Llenar un pulverizador con partes iguales de vinagre y agua.
- Rociar las zonas afectadas y dejar actuar la solución varios minutos.
- A continuación, frotar con un paño o un cepillo suave.
- Concluir enjuagando con agua tibia y secar con un trapo limpio para evitar marcas.
Otros trucos caseros para suprimir el sarro de las canillas y/o inodoros son:
- Pasta de vinagre con bicarbonato: una taza de vinagre por un tercio de taza de bicarbonato y dejar actuar varias horas o toda la noche.
- Sal gruesa con vinagre: mezclar sal gruesa con vinagre hasta lograr una pasta y aplicarla sobre la superficie afectada. Tras dejarla actuar unos minutos se retira con agua tibia y se seca. Para superficies delicadas es mejor probar en un rincón oculto antes de extender el remedio en toda la pieza.
- Limón: frotar medio limón sobre el sarro ayuda por su acidez natural. Uno de los secretos mejor guardados de las propiedades naturales del limón es que su cáscara incluye aceites esenciales con acción antibacterial y desengrasante. Algunos especialistas en cosmética afirman que el aceite que contiene la cáscara del limón es un desengrasante y disolvente natural y biodegradable.
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