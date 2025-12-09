Prohibieron todos los productos de una marca de limpieza: la advertencia de ANMAT

El organismo retiró la línea completa de limpieza tras detectar irregularidades en su elaboración y en los registros obligatorios.

La falta de inscripción también impide corroborar el origen de los ingredientes y la higiene de los procesos de elaboración.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) confirmó una prohibición amplia sobre todos los productos de una marca de limpieza. La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 9018/2025.

El organismo restringió el uso, la comercialización y la distribución de todos los lotes identificados como limpiadores, desengrasantes y cualquier otro artículo de esa marca.

La disposición rige para todo el territorio nacional y también para plataformas de venta electrónica. La decisión se tomó después de que un oficio judicial alertó sobre la elaboración y la oferta de productos que no cumplían con la normativa. La Unidad Fiscal de Mar del Plata fue la que notificó la situación y abrió el camino para la intervención sanitaria.

El área técnica de ANMAT informó que los artículos domisanitarios de marca MARCLEAN involucrados, incluyen detergentes y lavavajillas. Uno de ellos mostraba en su etiqueta, datos de fabricación que resultaron incompatibles con los registros oficiales. El organismo verificó que la firma Marclean S.R.L. no estaba inscripta como elaboradora y que tampoco figuraban habilitados los productos.

A esto se sumó otra irregularidad: Bathan Group S.A., mencionada en el rotulado, inició un trámite de habilitación, pero lo dejó incompleto. El establecimiento carece de autorización sanitaria. Además, la propia firma declaró por vía judicial que no fabricó productos MARCLEAN y que esa marca no figura entre sus clientes.

Falta de registro y riesgos para consumidores

Ante el conjunto de inconsistencias, ANMAT decidió avanzar con una prohibición preventiva. El objetivo es impedir que artículos sin control sanitario lleguen a hogares, comercios o plataformas digitales. La autoridad subrayó que la comercialización de domisanitarios fuera del marco normativo impide garantizar eficacia, seguridad y correcta formulación.

anmat ANMAT reforzó los controles sobre domisanitarios para impedir que productos sin habilitación circulen en comercios y plataformas online.

La falta de inscripción también impide corroborar el origen de los ingredientes y la higiene de los procesos de elaboración. Por ese motivo, la medida no solo abarca la venta presencial, sino también su promoción y distribución en todo tipo de canales.

La situación se suma a otras acciones adoptadas por el organismo en las últimas semanas. Hacia finales del mes pasado, se interrumpió la comercialización de dos jabones líquidos para manos después de detectar irregularidades en su registro. Los artículos afectados fueron el “Jabón líquido para manos” SWELL y el “Jabón líquido, KEEPER”. Ninguna de las dos firmas involucradas contaba con habilitación para producir cosméticos ni con los registros obligatorios para su venta.

Durante una inspección técnica, ANMAT detectó que el establecimiento asociado a la marca SWELL elaboraba y envasaba el producto sin autorización. El jabón no figuraba en la base oficial de cosméticos inscriptos, por lo que se ordenó retirarlo de todos los canales de distribución, incluyendo las plataformas online.

Nuevos controles sobre el mercado de cosméticos y domisanitarios

El caso de KEEPER presentó un escenario similar. El producto se ofrecía en bidones de 5 litros, en variedades “manzana verde” y “neutro”, pero tampoco estaba registrado. Además, en la dirección declarada por la empresa elaboradora no funcionaba un laboratorio habilitado. Por este motivo, la disposición 8780/2025 suspendió la venta, publicidad y uso del artículo en todas sus formas.

anmat limpieza

Las áreas técnicas de ANMAT remarcaron que la presencia de productos sin registro representa un riesgo sanitario, ya que impide comprobar calidad, composición e inocuidad. Cuando no existe información verificable sobre el proceso de fabricación, se compromete la seguridad del usuario final.

Las medidas adoptadas buscan ordenar el mercado y evitar que artículos sin respaldo normativo circulen entre consumidores y comercios. Con controles más estrictos, el organismo pretende reducir la exposición a productos cuya composición real no puede ser verificada y que podrían generar efectos adversos.