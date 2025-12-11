Alerta por cosméticos ilegales: encontraron sustancias peligrosas en algunos productos

La comercialización de cosméticos sin la aprobación correspondiente expone a problemas de salud a los consumidores.

La Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal, Cosmética y Perfumería (CAPA) advirtió que la circulación de cosméticos ilegales , falsificados o ingresados por contrabando se ha intensificado en el país. Ante esta situación, lanzó una campaña nacional para alertar sobre los peligros asociados a productos sin control sanitario y remarcar la importancia de revisar la información que figura en los envases antes de elegir un artículo.

Utilizar maquillaje, cremas, fragancias, productos capilares, de higiene oral y protectores solares forma parte de la rutina diaria de millones de personas en el país. Pero es importante recordar que estos artículos deben cumplir con regulaciones sanitarias establecidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) .

La comercialización de fórmulas sin la aprobación correspondiente aumenta los riesgos para la salud de los consumidores, y se advierte sobre su venta en diversos locales de moda o venta callejera.

El riesgo de usar cosméticos ilegales

El principal riesgo que se hace mención en esta campaña, es la exposición a ingredientes no permitidos en el país o en concentraciones superiores a las reglamentadas.

Algunas de las sustancias más riesgosas detectadas en productos ilegales incluyen pigmentos con metales pesados (en esmaltes y labiales), formol (en alisadores de cabello) y alérgenos sin control adecuado (en perfumes). Estos componentes pueden causar efectos reprotóxicos, mutagénicos o cancerígenos.

A su vez, las violaciones a las normas se vuelven especialmente preocupantes cuando involucran artículos para niños y adolescentes. Estas poblaciones presentan una mayor sensibilidad cutánea y una menor capacidad de defensa ante sustancias peligrosas.

Otro riesgo importante que advierte la CAPA es la ineficacia de los productos. Los protectores solares sin filtros aprobados o en dosis incorrectas no ofrecen protección, por lo que los usuarios quedan expuestos a quemaduras. En los casos de repelentes o sanitizantes ilegales, el peligro es quedar desprotegido frente a insectos o bacterias.

Cómo reconocer un producto cosmético habilitado por ANMAT

Antes de comprar un producto de belleza o higiene personal, es fundamental revisar su envase. Los cosméticos con control sanitario deben exhibir información clave.

La ausencia de alguno de estos datos, o de rótulo, es motivo suficiente para desconfiar. Entre los puntos obligatorios en el empaque figuran:

Marca, nombre y tipo de producto: permite reconocer qué es y para qué sirve

permite reconocer qué es y para qué sirve Lote o partida: Clave para mantener la trazabilidad del producto.

Clave para mantener la trazabilidad del producto. Fecha de validez: Indica hasta cuándo el producto mantiene sus propiedades.

Indica hasta cuándo el producto mantiene sus propiedades. Datos de Atención al Consumidor: Teléfono, web o email para consultas.

Teléfono, web o email para consultas. Ingredientes en código INCI: Nomenclatura internacional para identificar fórmulas.

Nomenclatura internacional para identificar fórmulas. Contenido Neto: Cantidad exacta del producto.

Cantidad exacta del producto. País de origen: Indica su procedencia.

Indica su procedencia. Modo de uso: Sugerencias e indicaciones.

La campaña hace hincapié en que ningún producto, sin importar su tamaño, está exento de cumplir con estos requisitos.

Como parte de su nueva campaña, CAPA intensificó el trabajo conjunto con ANMAT, la Secretaría de Comercio, la Aduana y las fuerzas de seguridad. “En los últimos dos meses, se realizaron más de 80 procedimientos que derivaron en el decomiso de más de 40.000 artículos, bajo Res. 155/98, Decreto 274/19 de Lealtad Comercial, Art. 201 Código Penal y el Art. 123 del Código Aduanero. Todos los casos iniciaron procesos sancionatorios hacia importadores y comercializadores en infracción”, informó Andrés Rodríguez, director ejecutivo de CAPA.