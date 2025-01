Magnesio: para qué sirve y cómo tomar el mineral que está de moda

González explicó que, “este mineral es fundamental para la relajación muscular, la conducción nerviosa (la transmisión de la señal del sistema nervioso central y periférico), para funciones químicas como las reacciones de las enzimas en el hígado necesarias para la función de filtro y la liberación de toxinas que cumple este órgano. Además, se necesita para la producción de diversas hormonas, la inducción y el sostenimiento del sueño y para el control adecuado de la glucosa. Es fundamental para el metabolismo óseo y el tránsito intestinal, entre muchas otras funciones.

Doctora Guadalupe González.jpg La doctora Guadalupe González explicó los beneficios del magnesio.

En cuanto a si es frecuente que las persona tengan bajo niveles de magnesio, la experta aclaró que, “las deficiencias de magnesio no son frecuentes porque generalmente el cuerpo es lo suficientemente hábil para tener reservas y cuando es necesario para alguna función vital como es la contracción y la relajación del músculo cardíaco o función del sistema nervioso central el organismo retira magnesio de las fuentes de reserva y las vuelca a la sangre”. Pero atención, porque esto quiere decir que uno puede tener valores normales en sangre pero tener déficit del magnesio intracelular que no podemos medir. Si uno se hace un análisis de sangre quizá los valores de magnesio son normales, pero a la vez tenés clínica (síntomas) de magnesio deficitario como por ejemplo dolores de cabeza, calambres, contracturas, dolor crónico, fatiga, problemas para dormir bien,entonces tal vez se necesita suplementar.

¿Cuándo una persona debe tomar magnesio?

Según la doctora, “hay que tener en cuenta el laboratorio y la situación clínica del paciente. Porque no es de buena práctica dar un suplemento sin conocer los valores de base. Antes de suplementar un mineral, o una vitamina, (ya que no a todas las podemos medir) es necesario hacer un análisis de sangre. De todos modos, me guío mucho con la sintomatología de la persona. En cuanto al magnesio, con los resultados de laboratorio ajusto la dosis, ya que le voy a indicar al paciente más o menos considerando ambas cosas. Lo que es raro es tener exceso de magnesio, pero debemos chequearlo”.

El magnesio y el estrés

“El magnesio es muy importante como adaptógeno de cortisol. Y sirve tanto para personas con estrés agudo como las que tienen estrés crónico. Es uno de los minerales fundamentales cuando uno quiere manejar estos síntomas. Lo mismo para la ansiedad, y las jaquecas crónicas”, expresó González.

En cuanto a qué dosis es adecuada incorporar, la experta aclaró que, “la dosis que necesitamos en forma diaria es entre 300 y 400 mg. Esto, con las comidas, en general lo adquirimos. Pero si uno necesita una suplementación, como expliqué antes, hay que pensar justamente en esas cantidades. Y hay pacientes a los que se indica una dosis mucho más alta por diferentes motivos”.

Distintos formatos del magnesio

Si bien el magnesio viene en distintos formatos, todos son el mismo mineral en distintas formas químicas. Estas distintas formas van a hacer que sea más absorbible o menos. Por ejemplo: tenemos el sulfato de magnesio, el citrato de magnesio, glicinato de magnesio, bisglicinato de magnesio, aspartato de magnesio, oxalato de magnesio, y muchos más.

Los formatos varían dependiendo de su probable absorción intestinal y si van a atravesar o no la barrera que les permite acceder al sistema nervioso central. Los magnesios más absorbibles son los que llegan más rápido al sistema nervioso central, van a servir más para la relajación, el control de la ansiedad, bajar los niveles de cortisol, para inducir el sueño. Esos son por ejemplo el aspartato, el bisglicinato, que yo uso mucho para mejorar la calidad del sueño o conciliar el sueño. Y el treonato es excelente para mejorar las funciones de concentración y funciones cognitivas.