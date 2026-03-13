Desafío Move 2026: 300 valientes buscarán conquistar los senderos de Huinganco

La competencia reunirá a 300 atletas de todo el país. Organizado por Vista Energy, el evento busca potenciar a Huinganco como destino turístico.

Este fin de semana, la localidad de Huinganco será escenario del Desafío Move 2026 , una competencia que combinará trail running y ciclismo de montaña en uno de los paisajes más atractivos del norte de la provincia.

El evento, organizado por Vista Energy con el apoyo del Gobierno de la Provincia y el municipio de Huinganco , reunirá a 300 competidores provenientes de distintas localidades neuquinas y también de otras provincias del país, quienes participarán en dos exigentes pruebas deportivas diseñadas para recorrer senderos y caminos de montaña de la región.

La carrera de trail running tendrá una distancia de 25 kilómetros , en un circuito con desnivel positivo de 1.389 metros, mientras que la prueba de mountain bike se disputará sobre 75 kilómetros , con 1.529 metros de desnivel positivo.

Además de la competencia, el Desafío Move propone una experiencia integral para los participantes. El evento contará con glamping a la vera del río Neuquén, con Bell Tents para tres personas, y espacios gourmet que ofrecerán gastronomía autóctona, en un entorno natural privilegiado.

Desafío Move 2026 previa (1)

Con apenas 1.200 habitantes, Huinganco es considerado uno de los pueblos más emblemáticos del norte neuquino por su tradición en senderismo y actividades al aire libre.

Recientemente fue reconocido como Destino Turístico Emergente, lo que lo posiciona como un escenario ideal para recibir propuestas que combinan naturaleza, deporte y turismo. Iniciativas como el Desafío Move en Huinganco reflejan una forma más amplia de entender el desarrollo territorial.

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Vaca Muerta no es solo una formación que produce hidrocarburos, es también la naturaleza y, sobre todo, la gente, los neuquinos. Por eso, impulsar propuestas deportivas y turísticas en distintos puntos de la provincia busca poner en valor esa dimensión más integral del desarrollo energético, generando oportunidades para las comunidades y promoviendo actividades vinculadas al turismo, el deporte y el encuentro con el entorno natural.

Porque el verdadero potencial de Vaca Muerta se expresa cuando su crecimiento también contribuye al desarrollo de toda la provincia.