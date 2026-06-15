Feria del Libro de Neuquén 2026: abre la inscripción para el evento cultural más importante de la Patagonia

La Municipalidad de Neuquén prepara la 13° edición de una feria internacional que convoca a miles de personas en una ciudad que se está transformando.

Bajo el lema "Libros que transforman, una ciudad en movimiento", la Municipalidad de Neuquén ya prepara la edición de la 13ª Feria Internacional del Libro "Marcelo Martín Berbel" , el evento literario más importante de la Patagonia y uno de los más destacados del país.

En este marco, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , anunció que ya están abiertas las inscripciones para sumarse a esta gran propuesta cultural que se desarrollará del 11 al 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y sus alrededores.

"La Feria del Libro es uno de los eventos culturales más importantes que tiene nuestra ciudad. Cada año crece en participantes, en propuestas y en público, y eso nos llena de orgullo. Queremos que esta edición sea aún más federal, más diversa y más cercana a los vecinos y vecinas de Neuquén", afirmó Pasqualini.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio a través del sitio web oficial www.ferialibronqn.com.ar, donde podrán postularse escritores y escritoras, editoriales, librerías, organizaciones culturales y propuestas vinculadas al universo literario.

ON - Feria del Libro (16) La Feria del Libro de Neuquén es una de sus ediciones recientes. Omar Novoa

Feria del Libro en Neuquén: los requisitos

Entre las convocatorias disponibles se encuentra la destinada a escritores y escritoras que deseen presentar libros, brindar charlas o desarrollar talleres relacionados con la literatura regional con el objetivo de fortalecer la producción local y generar espacios de difusión para obras recientemente publicadas.

La convocatoria está dirigida a autores residentes en la ciudad de Neuquén, en localidades cercanas y en distintos puntos de la provincia, e incluye todos los géneros literarios: novela, poesía, ensayo, cuento y narrativa en general.

"Queremos que la feria sea un espacio donde convivan voces de distintas generaciones, géneros y disciplinas. Por eso abrimos las convocatorias a escritores, educadores, artistas y organizaciones culturales: porque la literatura es de todos y tiene que llegar a todos", destacó Pasqualini.

ON - Feria del Libro (12) Omar Novoa

Pueden sumarse librerías, editoriales y expositores del sector con stands y propuestas tanto para el público general como para las visitas escolares. Podrán participar editoriales y librerías locales, nacionales e internacionales, distribuidores de libros y otros actores vinculados al ámbito cultural y literario. Entre los materiales admitidos se encuentran libros impresos y digitales, materiales relacionados con la lectura y la escritura, publicaciones, juegos didácticos y artículos afines.

La lectura y el acceso al conocimiento

“La Feria también busca enriquecer su programación mediante propuestas que promuevan la lectura, el intercambio de ideas, la creatividad y el acceso al conocimiento”, reflexionó Pasqulini quien convocó a los y las interesadas a inscribirse.

“Este evento reafirma el compromiso de la ciudad con la cultura y con el derecho de todas las personas a acceder al conocimiento. Neuquén tiene una identidad cultural muy fuerte, y la Feria es una de sus expresiones más vivas", concluyó la Pasqualini.