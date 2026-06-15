Se estrelló un avión cerca de Kansas City, la sede de la selección argentina: hay 12 muertos

Todos los ocupantes fueron hallados muertos luego de que la aeronave quedara en vuelta en llamas. Cuál es la principal sospecha.

Todos las personas que viajaban a bordo del avión fallecieron debido al brutal impacto.

Un trágico accidente de un avión se registró en las últimas horas cerca de Kansas City , la localidad que es base de la Selección Argentina que se prepara para debutar este martes 16 de junio en el Mundial 2026. La aeronave se estrelló y quedó envuelta en llamas. Hay 12 muertos.

Según precisaron las autoridades, la aeronave se precipitó en un campo junto al Butler Memorial Airport y se incendió. Producto del brutal impacto, doce personas murieron, entre ellos once pasajeros y el piloto.

Todo ocurrió en las cercanías del Butler Memorial Airport, en la ciudad de Butler, a pocos kilómetros de Kansas City. La Administración Federal de Aviación informó que, al momento del siniestro, no se prestaban servicios de control de tráfico aéreo .

El sargento Justin Ewing informó que la nave transportaba pasajeros para realizar saltos en paracaídas, en un momento cayó en un campo adyacente al aeropuerto y se incendió. Todos los ocupantes fueron hallados muertos cerca de ese campo.

Se estrelló un avión cerca de Kansas, la sede de la selección argentina - hay 12 muertos

Una trágica caída y 12 muertos: cuál es la principal hipótesis del accidente

La investigación por la caída del avión que dejó 12 muertos cerca de Kansas City está en marca y se van conociendo más detalles. Las autoridades comenzaron a reconstruir qué pasó los minutos previos a la caída y trabajan sobre una hipótesis principal.

Desde la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Bates informaron que el avión turbohélice monomotor utilizado para vuelos de paracaidismo no pudo alcanzar su máxima potencia. Esa falla habría provocado que la aeronave no logre ganar altura con normalidad y terminó precipitándose a tierra apenas segundos después de despegar.

Según explicó el sitio local Kansas City Star el accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, en el estado de Missouri. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el avión transportaba a 11 paracaidistas y al piloto cuando comenzó a presentar dificultades durante la fase inicial del vuelo.

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El administrador interino del aeropuerto y director de gestión de emergencias del condado, Dennis Jacobs, explicó que la aeronave no logró ganar altitud visual después del despegue. En medio de esa maniobra, realizó un giro brusco hacia la izquierda y terminó impactando contra un campo ubicado a unos 275 metros de la pista.

Las autoridades indicaron además que el avión continuó girando hacia la izquierda cerca de la Interestatal 49 Business, una carretera local que conecta la Interestatal 49 con el aeropuerto. Poco después se estrelló.

El avión privado era operado por Skydive Kansas City, según declaró a The Associated Press Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto y director de la agencia de manejo de emergencias del condado de Bates.

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Jacobs afirmó que la aeronave “acababa de despegar y giró a la izquierda” antes de caer, y sostuvo: “En mi opinión creo que estaba perdiendo potencia, y él estaba tratando de llegar a la autopista y aterrizar, y se quedó sin sustentación y se fue en picada de nariz y se incendió”.

De acuerdo con registros de la Administración Federal de Aviación citados por The Associated Press, el avión siniestrado era un Pacific Aerospace 750XL, un turbohélice monomotor fabricado en 2010, un modelo usado con frecuencia para vuelos de paracaidismo.