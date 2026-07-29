Una influencer neuquina fue víctima de un ataque de ira arriba de un avión, con insultos y golpes

Una mujer le arrojó gaseosa en la cabeza y empezó a golpearla por haber reclinado su asiento. Cómo terminó el episodio.

"Qué importante es la salud mental", dijo la actriz e influencer neuquina Belu Misson , antes de relatar el violento episodio que vivió arriba de un avión. En un video que se viralizó en sus redes sociales, contó que una mujer le tiró un vaso de gaseosa en la cabeza y comenzó a golpearla solo por haber reclinado su asiento.

La actriz, que tiene más de 300 mil seguidores en sus redes sociales, dio detalles del momento tenso que atravesó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y destacó el accionar del personal de la empresa, que detuvo la situación y la contuvo tras el ataque.

"La señora en cuestión ya venía quejándose; ya era una mujer evidentemente problemática. Ya la vi en la zona de embarque tratando mal a todo el mundo porque el avión se tuvo que desviar por la niebla", afirmó.

"Era algo lógico, pero ella decía que por su condición de obesidad y asma no podía pasar por eso. Pero señora, nadie tiene la culpa de lo que le pasa a usted ni del clima", repasó en un video que compartió con sus seguidores.

Belu se preocupó por tener que compartir el vuelo con la mujer. "No puedo tener más mala suerte que se sienta atrás mío, con su hija de más o menos 15 años", se lamentó.

Al principio, el traslado se dio sin sobresaltos, pero todo se complicó después de que los auxiliares de a bordo ofrecieran el servicio de bebidas. "Cuando pasan con el agua y el cafecito, procedo como una pasajera normal y tiro el asiento para atrás", contó.

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Si bien es habitual que los pasajeros reclinen levemente el asiento para descansar durante el vuelo, la acción de Belu tuvo otras consecuencias. Al parecer, la hija de la mujer estaba inclinada hacia adelante con un vaso de agua en la mano, por lo que el cambio de posición del respaldo le hizo derramar la bebida.

"Yo le pedí disculpas y ella decía "'cómo vas a tirar el asiento para atrás, no ves que tiene el agua', cuando claramente no la vi", explicó Belu y agregó que la mujer comenzó a insultarla y a recriminarle qie no había pedido permiso para reclinarse.

"Todos sabemos en los aviones que en algún momento el de adelante va a tirar el asiento para atrás, a mí me pasó mil veces que estoy con la mesita y se me cae el vaso o el celu", dijo y agregó: "Si no, poné un poquito más de guita y te vas adelante que tenés todo el lugar del mundo".

Tras ser increpada por la pasajera, el personal de la aerolínea se acercó a los asientos para tratar de calmar la situación. Para evitar nuevas discusiones, cambiaron a la mujer de asiento, por lo que tuvo que reubicarse dos filas más atrás de Belén.

"En un momento se ve que se le mojaron unas fotos. Dijo 'me mojó todas las fotos la estúpida' y se levantó con un vaso de Coca Cola", relató sobre el episodio más agresivo.

Mientras Belu intentaba en vano quitarse el cinturón de seguridad, la mujer le arrojó el vaso de gaseosa en la cabeza y procedió a pegarle. "Me pegaba fuerte, me quedó doliendo el brazo durante todo el vuelo", aclaró.

Pese al enojo que sentía, la influencer trató de mantener la calma para evitar que la situación escalara. "Yo hice una fuerza de voluntad para no pegarle, porque tengo muchos años de boxeo encima", dijo y aclaró que finalmente intervino el personal del avión.

"Tuvo que venir el comandante en jefe a darle la orden de que se siente. Yo terminé en primera, con toda la atención", relató. Y agregó: "Ellos hicieron un informe, me dijeron que podía hacer la denuncia".

Pese al drama que vivió durante el viaje, destacó el comportamiento de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y también de los pasajeros, que trataron de contenerla después del mal momento.

"Hubo todo un protocolo, llegó el colectivo porque no tenía manga y me hicieron bajar primero para sentarme adelante, al lado del chofer, y se subió otra persona de seguridad para custodiar", dijo y agregó: "Los pasajeros me preguntaban si estaba bien y me acompañaron a buscar las cosas".

Su video cosechó decenas de comentarios de sus seguidores. Algunos admiraron la paciencia que tuvo en ese contexto, mientras que otros consideraron que debería haber avanzado con una denuncia para que la pasajera no fuera aceptada en otros vuelos de la compañía.

Más allá del debate, la influencer relató la historia con humor y llamó a la reflexión sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de ser pacientes en espacios de convivencia, como los aviones.