El cierre de Pino Hachado ya activó el predio para camiones varados en Las Lajas

El operativo de invierno se puso en marcha tras el corte del paso internacional. Hubo 110 camiones demorados y el predio ya quedó preparado para 250 vehículos.

El invierno todavía no mostró su cara más dura, pero en Las Lajas el operativo para ordenar a los camiones que quedan varados por el cierre del Paso Internacional Pino Hachado ya tuvo su primera prueba importante. El corte preventivo del viernes obligó a activar el predio dispuesto al ingreso de la localidad y concentrar allí a más de un centenar de vehículos de carga.

La escena, conocida cada temporada por quienes transitan la Ruta 40 hacia Chile, volvió a repetirse: camiones a la espera, controles coordinados y la necesidad de liberar el tránsito de manera ordenada una vez que las condiciones del paso lo permitieran.

Daniel Vergara , director de Defensa Civil de Las Lajas, explicó en LU5 que el cierre del paso se produjo el pasado viernes y que desde ese momento comenzó a funcionar el dispositivo previsto para estos casos. “Tuvimos 110 camiones varados acá en Las Lajas hasta que se diera la apertura del paso internacional”, indicó.

El movimiento empezó a normalizarse recién el sábado, cuando las autoridades pudieron liberar de manera progresiva a los transportistas. La salida se realizó en coordinación con el personal de Pino Hachado, que fue habilitando el avance de los camiones según las condiciones de seguridad en la zona cordillerana.

“Nos van pidiendo y nosotros vamos liberando los camiones para que crucen con total normalidad y seguridad al vecino país”, detalló Vergara.

Para este lunes, el panorama ya era más tranquilo. Según informó el funcionario, durante la noche del domingo no quedaban filas importantes en el predio y solo permanecían algunos camiones por trámites o cuestiones particulares de los choferes. “Quedarán unos 10 o 20, más que eso no hay”, señaló.

Camiones varados en Las Lajas. Foto: Gentileza. Foto de Archivo.

Un predio clave para evitar camiones dispersos sobre la ruta

El espacio destinado a los camiones está ubicado al ingreso de Las Lajas, a la vera de la Ruta 40, y fue preparado para recibir hasta 250 vehículos. La idea es evitar que, ante un cierre del paso, las unidades de carga queden distribuidas sobre la ruta, en estaciones de servicio o en distintos puntos de la localidad.

El operativo forma parte del esquema de invierno que se monta todos los años en la zona, aunque esta vez comenzó a utilizarse antes de que se registre el período de mayor intensidad climática. En Las Lajas ya esperaban este escenario y venían trabajando en la organización del predio.

Vergara explicó que el dispositivo se articula a través del Comité de Operaciones de Emergencia local, integrado por distintas instituciones que trabajan durante todo el año ante posibles eventos climáticos o situaciones de emergencia.

El predio ya cuenta con baños químicos instalados, una necesidad que había sido planteada por las autoridades locales para mejorar las condiciones de espera de los transportistas. Esa gestión fue acompañada por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Enlace.

También se avanza con la colocación de cartelería y con gestiones ante el EPEN para mejorar la iluminación en el ingreso a la localidad, un punto considerado importante para reforzar la seguridad durante la noche o en jornadas de baja visibilidad.

Otro apoyo clave es la presencia de un destacamento de Tránsito de la Policía del Neuquén, que permite ordenar el ingreso, la permanencia y la salida de los camiones cuando el paso vuelve a habilitarse.

Camiones varados en Las Lajas. Foto: Gentileza. Camiones varados en Las Lajas. Foto: Gentileza.

Qué pasa si se supera la capacidad del predio

Aunque el espacio de Las Lajas puede recibir hasta 250 camiones, las autoridades ya tienen previsto un protocolo para evitar desbordes. En caso de que la cantidad de vehículos supere esa capacidad, se trabajará de manera coordinada con Zapala para demorar allí parte del tránsito pesado.

La medida busca impedir que todos los camiones avancen hasta Las Lajas cuando el paso internacional se encuentra cerrado, especialmente en jornadas de nieve, hielo o condiciones adversas en la cordillera.

Por ahora, la situación quedó normalizada tras el movimiento del fin de semana. Sin embargo, el predio ya quedó activo y preparado para los próximos cierres que puedan registrarse durante la temporada.

Las autoridades aguardan cada mañana el reporte oficial sobre el estado de Pino Hachado, que define si el cruce hacia Chile continúa habilitado o si deben sostenerse las restricciones por seguridad.