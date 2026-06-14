Una nueva noche con récord de alcoholemia en Centenario: de cuánto fue la graduación más alta

Se llevó a cabo un nuevo operativo de control sobre la ruta 7 y en la ciudad. Más de 100 personas se sometieron al test de alcoholemia.

Este domingo por la madrugada se llevó a cabo un control vehicular en Centenario . Más de 150 conductores fueron sometidos a un control de alcoholemia , concluyendo en el secuestro de varios vehículos por diversas faltas y una licencia fue retenida.

El control se realizó sobre las calles Cuba y O'Higgins y también sobre la ruta provincial 7, en un trabajo en conjunto con Policía de Tránsito Villa Obrera y Comisaría 52. El objetivo de este operativo es fortalecer la seguridad vial en la localidad.

Unas 160 personas fueron testeadas entre ambos operativos. Como resultado, se labraron 25 actas contravencionales y 1 licencia fue retenida. Asimismo, 7 vehículos fueron secuestrados , entre ellos 5 autos y 2 motocicletas, los cuales fueron secuestrados por alcoholemia positiva.

Estos operativos forman parte del trabajo permanente de prevención, control y concientización para promover una circulación más segura y responsable en nuestras calles y rutas. El caso más alto que se registró en la noche fue de 2,08 de alcohol en sangre.

alcoholemia centenario (22)

Detuvieron a un conductor con una altísima graduación de alcohol en sangre

Un hombre en total estado de ebriedad fue demorado días atrás, luego de un procedimiento en el que se corroboró que manejaba con altísima graduación de alcohol en sangre.

El procedimiento, que derivó en una alcoholemia positiva, fue realizado por efectivos de la Comisaría 41° de Don Bosco III alrededor de las 9 de la mañana en la intersección de la calle Ignacio Rivas y la avenida Houssay, del bajo neuquino.

Personal policial acudió al lugar tras recibir información sobre un vehículo detenido sobre la calzada, en sentido norte-sur. Al arribar, los efectivos observaron un Peugeot 208 gris estacionado con el motor en marcha y a su conductor dormido en el interior.

El hombre no reaccionó inicialmente a los llamados de atención del personal y, al recuperar la conciencia, intentó poner el vehículo en movimiento para retirarse del lugar, aunque no logró hacerlo.