Tras un allanamiento, fue imputado el dueño de la casa donde se encontraron más de 10 kilos de droga

Luego de un impactante operativo en Chos Malal con el objetivo de desbaratar puntos de venta de droga, un hombre fue imputado tras el hallazgo.

La Policía de la provincia de Neuquén realizó un amplio operativo contra el narcotráfico que permitió desbaratar varios puntos de venta de droga en Chos Malal y Cutral Co. Los procedimientos se realizaron este viernes y dieron resultados positivos: entre ambos se dio con un cargamento valuado en 250 millones de pesos.

Este golpe al narcotráfico fue ejecutado por las divisiones Antinarcóticos , bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal , y culminaron con u n detenido y cinco personas imputadas por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

En el caso de Chos Malal, se realizaron allanamientos en viviendas que habían sido identificadas como presuntos centros de acopio y comercialización de droga. Y, en dos de las viviendas conectadas entre sí, lograron dar con casi 11 kilos de marihuana en distintas etapas de producción, procesamiento y acondicionamiento destinados a la venta.

A menos de 24 horas del procedimiento, este sábado se conoció que el dueño de la casa, identificado como A.S.P, fue imputado por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, en calidad de autor", indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

GOLPE A LA DROGA EN NEUQUEN 2

Medidas contra el imputado

El MPF indicó que el juez de garantías que dirigió la audiencia, Diego Chavarría Ruiz, fijó un plazo de investigación del caso en tres meses. El pedido de prisión preventiva fue rechazado y se establecieron medidas cautelares.

El acusado deberá presentarse una vez por semana en la Comisaría 24 por un lapso de tres meses, junto con la prohibición de contacto con otras personas bajo investigación.

Chos Malal policia comisaria

Otro de los pedidos fue un requerimiento de embargo de su billetera virtual, a lo que el juez Chavarría Ruiz lo respaldó por el lapso de duración de la investigación.

Secuestraron asi 7 millones de pesos y casi 11 kilos de marihuana en Chos Malal

Durante la diligencia los efectivos dieron con un importante botín. El fiscal Salgado reveló que A. S. P tenía en su domicilio del barrio Centenario I un total de 10 kilogramos de Cannabis Sativa para comercialización, 10 plantas por un peso deshojado de un kilo, 44 gramos de semillas, 31 plantines; tres sistemas indoor de cultivo con iluminación, termómetros y ventilación; dos balanzas; cinco cámaras de vigilancia; y $6.679.000 en efectivo que estaban en su mayoría en un entretecho del living, en una bolsa de nylon y un bolso.

De acuerdo a la información preliminar de la investigación, el fiscal indicó que la droga se encontraba destinada a la comercialización se encontraba en recortes de nylon de varios colores. La marihuana estaba distribuida en bolsas tipo Ziploc de distintos tamaños, frascos con cogollos, balanzas de precisión, dinero en efectivo de distintas denominaciones y papeles de seda para el armado de cigarrillos en importantes cantidades”.

Asimismo, sumó que durante los procedimientos se secuestró una escopeta de caza de cañón simple, sin numeración visible, que estaba adentro de un maletín marrón.