Suspenden las multas de tránsito en una importante localidad turística: las razones

Las medidas alcanzan a toda infracción cometida dentro del ejido municipal y afectan tanto a locales como a turistas.

La Municipalidad de Villa La Angostura decidió poner en pausa el procesamiento de las infracciones de tránsito labradas dentro del ejido urbano ante las dificultades para notificar y cobrar las multas a los turistas que visitan la localidad. La medida busca evitar una situación que desde hace tiempo genera cuestionamientos: que los vecinos terminen siendo los únicos alcanzados por el sistema sancionatorio.

La situación fue confirmada por la jueza de Faltas, Soledad Aldea , quien explicó que la decisión responde a la falta de herramientas eficaces para hacer llegar las notificaciones a los conductores que no residen en la localidad. Mientras tanto, las actas continúan existiendo y pueden ser ejecutadas en el futuro.

En declaraciones a FM Andina, la magistrada sostuvo que la medida también busca garantizar un trato equitativo entre residentes y visitantes . "Nosotros también pusimos un poco en pausa las locales porque yo considero que tampoco es justo que el local sí tenga que abonar y la persona que no vive en Villa La Angostura esté sin notificar y por ende no lo paga", afirmó.

Aldea remarcó que la suspensión del procesamiento no implica la desaparición de las infracciones ni que los conductores puedan desentenderse de ellas. "De esas multas se está abonando solamente las que se pagan voluntariamente; no significa que no sean cobrables y ejecutables. No es que la gente dice 'bueno, no la pago, total, no pasa nada', sobre todo en estas que quedan en el sistema nacional y quedan como antecedentes", explicó.

Tribunal de faltas villa la angostura

El problema con las notificaciones

La principal dificultad se encuentra en el funcionamiento del Sistema Nacional de Infracciones de Tránsito (SINAI), que depende de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Según detalló la jueza, actualmente el organismo nacional no cuenta con convenios vigentes con empresas postales para realizar el envío de las notificaciones, lo que provoca importantes demoras.

Las multas detectadas por radares fijos llegan con retrasos que rondan los dos meses, una situación que, según Aldea, afecta la efectividad del sistema y perjudica a los infractores que podrían acceder al pago voluntario.

En ese sentido, la funcionaria indicó que ya presentó una propuesta para modificar la ordenanza 1135, que regula el procedimiento local. "Para cortar los plazos vamos a necesitar modificar la ordenanza. Yo había presentado un plan, una modificación de la ordenanza 1135, que es la del procedimiento local, para establecer un plazo para que no lleguen con dos meses de atraso. Considero que no es lo más justo", señaló.

Mientras el Ejecutivo municipal avanza con gestiones ante la ANSV para intentar normalizar el sistema de notificaciones, las infracciones por mal estacionamiento y otras faltas detectadas por inspectores municipales se mantienen bajo este esquema de cautela.

Llegan nuevos controles por celular y cinturón

En paralelo, Villa La Angostura se prepara para incorporar nuevos dispositivos tecnológicos destinados a detectar conductas de riesgo al volante. Los equipos permitirán identificar a conductores que utilicen el teléfono celular mientras manejan o que circulen sin cinturón de seguridad.

Cinturón-de-seguridad-página-3-2.jpg Sebastián Fariña Petersen

La implementación será gradual. Durante la primera etapa, prevista para comenzar la próxima semana, los sistemas registrarán las infracciones, pero únicamente se enviarán comunicaciones preventivas, sin sanciones económicas.

Ese período de concientización se extenderá entre uno y dos meses. Recién una vez finalizada esa instancia y tras una campaña de difusión oficial, comenzarán a aplicarse las multas correspondientes.