Piden confirmar las penas de prisión efectiva para los dos asesinos de Juan Caliani

Fiscalía y querella coincidieron en el rechazo al recurso de la defensa. El Tribunal de Impugnación tiene 10 días para decidir si confirma o reduce las penas.

Ante el pedido de la defensa de los jóvenes condenados por el asesinato del periodista Juan Caliani para intentar reducir las penas de prisión efectiva, el fiscal de Delitos Juveniles Germán Martín pidió que se confirme la sentencia impuesta durante el juicio realizado a fines de 2025.

Durante la audiencia realizada este viernes, Federico Egea, el abogado particular que intervino como querellante en representación de la familia de la víctima adhirió al pedido de la fiscalía de sostener las penas impuestas por el juez de la Niñez y Adolescencia Dardo Bordón, quien resolvió aplicar 6 y 9 años de prisión efectiva.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal de Impugnación , integrado por los jueces Richard Trincheri y Federico Sommer y la jueza Florencia Martini , pasó a deliberar y dará a conocer su decisión dentro del plazo legal de 10 días.

La aplicación de la ley Gerez se debatirá ante un tribunal de Impugnación. La aplicación de la ley Gerez se debatirá ante un tribunal de Impugnación.

El asesinato ocurrió el 1 de abril de 2024, alrededor de las 23.45, en la vivienda de la víctima, ubicada en Luis Beltrán y Cacique Purrán, en la ciudad de Neuquén. Los dos jóvenes ingresaron por la puerta de un quincho lindante a la casa y comenzaron a sustraer cajas de herramientas, bebidas alcohólicas y una valija con ropa. Luego fueron dejando esos elementos en el techo del inmueble.

Al escuchar ruidos, Juan Caliani salió de su dormitorio. En un pasillo que conecta la vivienda con el quincho se encontró con los dos adolescentes. En ese momento, el joven de 17 años lo sujetó, mientras que el de 16 años le dio dos puñaladas en el tórax con un cuchillo que tomó del quincho. Caliani murió como consecuencia de las heridas.

Fiscalía pidió que se confirmen las penas por el crimen de Juan Caliani

Ante el planteo del Ministerio Público de la Defensa para que se realice una reducción de las penas, durante la audiencia de este viernes, Martín sostuvo que la sentencia debe mantenerse por la solidez técnica del fallo, la gravedad de los hechos y la falta de coherencia en los argumentos de la defensa.

El fiscal también remarcó que “la sentencia es justa, razonada, proporcional y detallada, y cuenta con un sólido apoyo técnico, doctrinario y jurisprudencial”. A su vez, destacó que “no se trata de una sentencia simple, ya que resume un juicio de 10 días, con más de 50 testigos, y analiza tres condenas previas en el caso de uno de los adolescentes”.

La difusión de la audiencia tuvo restricciones debido a la aplicación de la Ley provincial 2302 y la Ley nacional 20.056, régimen bajo el cual fueron juzgados ya que al momento del hecho tenían 16 y 17 años.

Juicio y fijación de las penas por el asesinato de Juan Caliani

En mayo de 2025 los jóvenes admitieron su responsabilidad como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo y cuando cumplieron los 18 años, el proceso avanzó hacia la fijación de las penas.

Las penas impuestas en diciembre de 6 y 9 años de prisión efectiva coincidieron con lo solicitado por el fiscal Martín, quien distinguió los roles que tuvo cada uno en el hecho, quien lo sostuvo recibió una pena menor, y quien lo apuñaló una mayor.

Además, en ese momento, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que se trataba de condenas “justas, proporcionales, merecidas, ajustadas a derecho, pacificadoras y reparadoras”, y sostuvo que “una condena de prisión efectiva es, en el fondo, una forma pacífica de resolver un conflicto violento e irreparable”.

El fiscal de Delitos Juveniles de Neuquén, Germán Martín.

En el caso del adolescente condenado a 9 años, dentro de esa pena también quedaron incluidos dos hechos previos: un inteo de hurto con escalamiento del 27 de enero de 2024, y un intento de robo agravado por tratarse de un auto dejado en la vía pública ocurrido el 23 de marzo de 2024, ambos en la ciudad de Neuquén.

La familia realizó una convocatoria abierta para pedir el rechazo al planteo de la defensa

La familia de Juan Caliani sostiene que el recurso presentado busca retrasar la ejecución de la pena y convocaron a una manifestación para pedir el rechazo de la defensa. "Creemos que hay una clara intención de dilatar los tiempos para la ejecución de la pena”, afirmó Julio Caliani a LU5.

En ese sentido, cuestionó que durante la audiencia de determinación de la pena la defensa no había solicitado condenas con privación de la libertad, mientras que ahora plantea que sí exista una pena de prisión, aunque menor a la fijada por el juez. “Ahí vemos un aspecto contradictorio. Si en diciembre decían que no tenía que haber una pena con privación de libertad, ¿por qué hoy, tres meses después, lo consideran?”, planteó

El hermano de la víctima también recordó que, según expuso la querella durante el proceso, los dos adolescentes que en ese momento eran menores de edad, habían incumplido medidas impuestas tras un acuerdo previo realizado poco tiempo después del crimen.

Julio Caliani hermano de Juan Caliani

Según señaló Caliani, durante el proceso se mencionaron los distintos incumplimientos, entre ellos situaciones vinculadas al consumo de drogas y otras conductas posteriores al hecho, "pero ahora en la impugnación se desconocen por completo esos incumplimientos”.