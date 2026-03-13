Ladrón fue condenado tras admitir que asaltó una farmacia con un destornillador

El hecho por el que asumió su responsabilidad tuvo lugar en Plottier, en septiembre de 2025.

Un ladrón fue condenado a 5 años de prisión efectiva por haber cometido un asalto en una farmacia de Plottier, utilizando un destornillador para amenazar a las víctimas. Su cómplice en el hecho irá a juicio.

La pena fue impuesta durante una audiencia realizada este viernes por la mañana mediante un procedimiento abreviado, en el que el imputado reconoció su responsabilidad en el hecho.

El acuerdo fue presentado por la fiscal del caso Soledad Rangone y fue homologado por la jueza de garantías Natalia Pelosso, quien tras escuchar la palabra de las partes, declaró penalmente responsable a Sergio Rubén Morán por el delito de robo con arma impropia en calidad de coautor.

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De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 5 de septiembre de 2025 alrededor de las 15:25, cuando Morán ingresó junto a otro hombre a una farmacia ubicada en calle Tromen y Avenida San Martín, en Plottier.

Según la acusación, mientras su acompañante -otro hombre que no llegó a un acuerdo y será juzgado en juicio- simulaba portar un arma de fuego, Morán utilizó un destornillador para intimidar a las personas que se encontraban en el local, llegando a colocarlo en el cuello de una clienta.

Bajo amenazas de muerte, ambos obligaron a las víctimas a dirigirse al sector del depósito y sustrajeron teléfonos celulares, perfumes y aproximadamente $300 mil, antes de huir en un auto en el que habían llegado.

farmacia monasterio plottier

Durante la investigación, se constató que el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del local y del sistema de monitoreo urbano, lo que permitió identificar el vehículo utilizado y posteriormente a los autores.

Al momento de fijar la pena, que se decidió sea de 5 años de prisión efectiva, las partes acordaron aplicar el mínimo previsto dentro de la escala para el delito, teniendo en cuenta que el condenado no tenía antecedentes penales y que reconoció su responsabilidad.

La jueza también dispuso que Morán quede eximido del pago de costas judiciales por no contar con recursos económicos y que comience de inmediato el cumplimiento de la condena.

Detuvieron a un ladrón que intentaba robar con un sacacorchos

El jueves por la tarde se vivió un momento de tensión y violencia en la zona comercial de Centenario, cuando un joven estuvo a punto de resultar apuñalado al sufrir un intento de robo. La secuencia generó la reacción de los vecinos que lograron advertir a las autoridades.

El hecho ocurrió en la calle Honduras unos minutos antes de las 18:30, cuando el sector estaba concurrido por transeúntes. Según el medio Centenario Digital, el hombre abordó a la víctima que se encontraba caminando e intentó arrebatarle el celular.

El episodio tuvo un giro dramático porque tras un forcejeo, el ladrón sacó un elemento cortopunzante similar a un sacacorchos e intentó apuñalarlo.

intento de robo centenario (2)

La reacción de la víctima fue rápida y logró esquivar el ataque. Acto seguido, conocidos del joven advirtieron el conflicto y se acercaron para intentar acorralar al sujeto pero huyó y a unos metros ingresó a unos consultorios para intentar ocultarse.

Sin embargo, vecinos y el director del Consejo de Seguridad del Municipio, quienes se encontraban allí, dieron aviso a la Policía. De esta manera, personal de la División Móviles de Seguridad (DEMOSE) arribó de inmediato.

Al encontrar al hombre señalado como autor de los intentos de robo y el ataque, descubrieron entre sus ropas el elemento con el que quiso agredir a la víctima del robo. Luego, tras ser identificado fue demorado por tentativa de hurto en la Comisaría 52 y fue puesto a disposición de la justicia.