Qué pasó con la 36° Fiesta del Piñón en Caviahue
La nueva edición del popular evento sufrió modificaciones en su organización por motivos ajenos.
La 36° edición de la Fiesta Provincial del Piñón, que se realiza en la localidad de Caviahue, sufrió importantes cambios. La organización del evento cultural, uno de los más convocantes de la cordillera neuquina, informó una serie de modificaciones.
Este viernes 13, las autoridades comunicaron que, debido a la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lluvias intensas que afectarán a la región durante el fin de semana, decidieron suspender la celebración.
En el informe climatológico, el organismo advirtió sobre la presencia de precipitaciones persistentes y condiciones adversas para gran parte de la cordillera de Neuquén. Por este motivo y con el objetivo de priorizar la seguridad de vecinos, turistas, artistas y trabajadores que participan del evento, se aplicaron importantes cambios.
La organización decidió reprogramar la celebración para el primer fin de semana de abril, manteniendo la misma propuesta cultural, gastronómica y turística. Finalmente, se desarrollará los días 4 y 5 del mes.
Una fiesta tradicional
La Fiesta Provincial del Piñón es uno de los encuentros más representativos de la región del Alto Neuquén y cada año convoca a cientos de visitantes. El evento rinde homenaje al piñón, fruto del pehuén o araucaria, un árbol emblemático de la cordillera que tiene un fuerte valor cultural e histórico para las comunidades de la zona.
Durante la celebración se llevan a cabo diversas actividades, entre ellas:
- Destrezas criollas y actividades camperas
- Espectáculos musicales en vivo
- Propuestas gastronómicas regionales
- Actividades culturales y tradicionales
La fiesta se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del calendario turístico de Caviahue, especialmente al cierre de la temporada de verano.
La grilla 2026
A pesar de la reprogramación, se espera que la grilla de actividades se mantenga sin modificaciones para la nueva fecha prevista el 4 y 5 de abril.
En el escenario musical habrá bailanta campera con artistas regionales, entre ellos El Reyna y su conjunto, Los Guachitos del Chamamé, Los Chamas de la Buitrera, Abigail y su conjunto y Tus Colegas, que serán parte del cierre festivo del evento.
Desde la organización agradecieron la comprensión de la comunidad y de los visitantes que cada año participan de este encuentro que celebra la identidad cultural, las tradiciones y el vínculo histórico con el pehuén.
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