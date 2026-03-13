Qué pasó con la 36° Fiesta del Piñón en Caviahue

La nueva edición del popular evento sufrió modificaciones en su organización por motivos ajenos.

La 36° edición de la Fiesta Provincial del Piñón , que se realiza en la localidad de Caviahue , sufrió importantes cambios. La organización del evento cultural, uno de los más convocantes de la cordillera neuquina, informó una serie de modificaciones.

Este viernes 13, las autoridades comunicaron que, debido a la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lluvias intensas que afectarán a la región durante el fin de semana, decidieron suspender la celebración .

En el informe climatológico, el organismo advirtió sobre la presencia de precipitaciones persistentes y condiciones adversas para gran parte de la cordillera de Neuquén. Por este motivo y con el objetivo de priorizar la seguridad de vecinos, turistas, artistas y trabajadores que participan del evento, se aplicaron importantes cambios.

La organización decidió reprogramar la celebración para el primer fin de semana de abril, manteniendo la misma propuesta cultural, gastronómica y turística. Finalmente, se desarrollará los días 4 y 5 del mes.

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Una fiesta tradicional

La Fiesta Provincial del Piñón es uno de los encuentros más representativos de la región del Alto Neuquén y cada año convoca a cientos de visitantes. El evento rinde homenaje al piñón, fruto del pehuén o araucaria, un árbol emblemático de la cordillera que tiene un fuerte valor cultural e histórico para las comunidades de la zona.

Durante la celebración se llevan a cabo diversas actividades, entre ellas:

Destrezas criollas y actividades camperas

Espectáculos musicales en vivo

Propuestas gastronómicas regionales

Actividades culturales y tradicionales

La fiesta se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del calendario turístico de Caviahue, especialmente al cierre de la temporada de verano.

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La grilla 2026

A pesar de la reprogramación, se espera que la grilla de actividades se mantenga sin modificaciones para la nueva fecha prevista el 4 y 5 de abril.

En el escenario musical habrá bailanta campera con artistas regionales, entre ellos El Reyna y su conjunto, Los Guachitos del Chamamé, Los Chamas de la Buitrera, Abigail y su conjunto y Tus Colegas, que serán parte del cierre festivo del evento.

Desde la organización agradecieron la comprensión de la comunidad y de los visitantes que cada año participan de este encuentro que celebra la identidad cultural, las tradiciones y el vínculo histórico con el pehuén.