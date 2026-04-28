Un hombre murió tras un incendio en su vivienda de Plottier: confirman la identidad

Bomberos Voluntarios intervinieron en un incendio generalizado en una vivienda. Fiscalía investiga las causas del origen del fuego.

Este martes se registro la muerte de un hombre que quedó atrapado en un incendio ocurrido en una vivienda del barrio Bardas Soleadas de Plottier. El origen del fuego quedó bajo investigación por la Fiscalía de Homicidios.

Los Bomberos Voluntarios de Plottier tuvieron un rol fundamental en la extinción de las llamas y el hallazgo del cuerpo sin vida del hombre. De acuerdo a la información brindada, el aviso de incendio se produjo este martes por la madrugada, a las 1:32.

Los móviles 15-19-20-21-22 de Bomberos salieron a toda velocidad y constataron un incendio generalizado en una vivienda de calle Argentino Luna.

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Qué se sabe de la muerte de un hombre en un incendio

"En el lugar se produjo el hallazgo sin vida de una persona de 41 años de sexo masculino. El mismo fue certificado en el lugar, por el médico de guardia del Hospital Plottier", indicaron desde Bomberos. De acuerdo a los primeros datos, la persona estaba sobre una mesa.

En tanto, un móvil policial de la Comisaría Séptima se constituyó en barrio Bardas Soleadas, manzana J, lote 11, en virtud de un presunto incendio de vivienda y entrevistó a un hombre de 72 años que manifestó que en la vivienda contigua vivía su hijo de 44 años.

Hasta el momento se desconocen las cuasas pero la causa avanza mediante pericias de la División Judicial de Bomberos, solicitadas por la fiscal del caso, Guardalupe Inaudi quien también requirió la realización de una autopsia para constatar las causales de muerte, que de momento está calificada de muerte dudosa.

Quién es el hombre que murió en el incendio

De acuerdo a la información que recibió la fiscal del caso, la víctima fue identificada como Luciano Oscar Carvajal, de 44 años, quien falleció por asfixia por inhalación de humo.

Durante el estudio médico no se detectaron signos de violencia ni de participación de terceras personas.