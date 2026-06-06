Un incendio destruyó un camión que transportaba latas de gaseosas

Ocurrió en Ruta 7, en el sur de la provincia de Mendoza. Se trata de un vehículo con patente chilena.

En la mañana de este sábado se registró un voraz incendio en un camión que transportaba latas de gaseosas cuando transitaba por Ruta Nacional 7 en el sur de Mendoza , a la altura del kilómetro 1079, en una zona conocida como Agua de Las Avispas.

Puntualmente el fuego consumió en su totalidad el acoplado de un camión, que luego fue confirmado por la Policía local que tenía patente de Chile. Fuentes oficiales informaron a Los Andes que el incidente tuvo lugar a las 7 de esta mañana, en horario pico. Afortunadamente, el chofer no sufrió lesión alguna.

No obstante, provocó preocupación entre los automovilistas que transitaban por el lugar. El conductor logró desenganchar el acoplado para evitar que las llamas alcancen el resto del rodado de gran porte.

Ruta 7- Mendoza- incendio- camión- gaseosas-2 Gentileza Diario Uno

Daños totales y test de alcoholemia

Los daños fueron totales en el acoplado tras el incendio, a pesar de la ardua tarea que llevaron adelante los Bomberos del Cuartel Central junto a Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo hasta que, finalmente, extinguieron el fuego.

Desde la Policía provincial informaron que se le realizó un test de alcoholemia al chofer del transprte y arrojó un resultado negativo. Investigan las causas que derivaron en el incendio y destrucción total de parte del vehículo.

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Se incendió una camioneta a metros de la Ruta 22

Hace menos de un mes, una camioneta terminó envuelta en llamas en la localidad de Senillosa y debió ser asistida por personal de Bomberos Voluntarios para controlar el incendio.

El hecho ocurrió cerca de las 8:50 en la intersección de las calles Sarmiento e Islas Malvinas, donde una camioneta Chevrolet S10 blanca comenzó a incendiarse por causas que no fueron informadas oficialmente.

Las impactantes imágenes difundidas por Bomberos Voluntarios de Senillosa muestran una intensa columna de humo negro que podía observarse a varios metros de distancia, mientras las llamas consumían gran parte del vehículo.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos con los móviles 09 y 19, que realizaron tareas de control y extinción del fuego para evitar que las llamas se propagaran o generaran mayores riesgos en el sector.

Camioneta incendiada Senillosa

Según indicaron desde el cuartel, el incendio vehicular provocó importantes daños materiales sobre la camioneta. En las fotografías puede verse que el fuego afectó especialmente la cabina y la caja del rodado, que terminó con severos daños en la carrocería.

Durante el operativo, los bomberos desplegaron varias líneas de agua sobre la calzada mientras vecinos y automovilistas observaban el trabajo realizado para sofocar el incendio. Tras el incidente, confirmaron que se no se habían registrado lesionados.