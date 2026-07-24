Osvaldo Jaldo se descompensó durante un viaje para reunirse con Diego Santilli y tuvo que ser atendido en el Hospital Italiano. Evoluciona bien.

El gobernador de Tucumán fue operado de urgencia en Buenos Aires y le colocaron un stent

El gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , sufrió una descompensación este jueves durante su viaje a Buenos Aires, donde tenía previsto reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios del Gobierno nacional. El mandatario provincial sintió un intenso dolor precordial acompañado de sudoración, lo que lo llevó a consultar a los especialistas del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras los estudios correspondientes, fue intervenido quirúrgicamente y le colocaron un stent coronario. El procedimiento fue exitoso y Jaldo permanece internado para controles postoperatorios.

La dirección médica del Hospital Italiano emitió un comunicado con los detalles del cuadro clínico. Según el texto, ante la sospecha de una angina inestable, los médicos ordenaron estudios de laboratorio e imágenes.

La cinecoronariografía realizada permitió diagnosticar "una estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha", y por ese motivo se tomó la decisión de colocar el stent. El informe médico confirmó que el gobernador presenta una buena recuperación postoperatoria.

Desde el Gobierno de Tucumán informaron que la intervención se realizó de manera exitosa y que Jaldo permanecerá internado las próximas horas para recibir los controles correspondientes.

El apoyo a Osvaldo Jaldo en las redes sociales

Tras conocerse la noticia, el vicegobernador y presidente de la Legislatura provincial, Miguel Ángel Acevedo, publicó un mensaje en su cuenta de X para llevar tranquilidad a la ciudadanía tucumana. "El gobernador Osvaldo Jaldo se encuentra recuperándose favorablemente en Buenos Aires. Estamos en contacto permanente y celebramos su buena evolución", escribió el número dos del Ejecutivo provincial, y extendió el acompañamiento de la Legislatura al mandatario y a su familia con el deseo de una pronta recuperación.

Quiero llevar tranquilidad a todos los tucumanos y tucumanas. El gobernador Osvaldo Jaldo se encuentra recuperándose favorablemente en Buenos Aires. Estamos en contacto permanente y celebramos su buena evolución. Hago extensivo mi acompañamiento y el de la Legislatura de Tucumán… https://t.co/IXD44x6V3y — Miguel Ángel Acevedo (@AcevedoMiguelok) July 24, 2026

El ministro del Interior de la provincia, Darío Monteros, también utilizó sus redes sociales para expresar su tranquilidad ante el resultado del procedimiento. A través de X, le deseó a Jaldo "una pronta y completa recuperación" y le hizo extensivo el acompañamiento del equipo del Ministerio del Interior provincial "con el mayor de los afectos".

La intervención de este jueves no es la primera a la que se enfrenta el mandatario de 63 años. En junio de 2023, poco después de las elecciones en las que se consagró gobernador, a Jaldo le detectaron un crecimiento exagerado en un quiste externo ubicado cerca del hígado. El quiste había sido identificado 20 años antes y el mandatario realizaba controles periódicos, pero un crecimiento repentino lo obligó a someterse a una operación laparoscópica para extraerlo.

A ese antecedente se suma un episodio ocurrido en marzo de 2021, cuando Jaldo fue internado en el Hospital Centro de Salud de Tucumán tras dar positivo para Covid-19 y presentar síntomas compatibles con la enfermedad. En esa oportunidad permaneció internado para seguimiento médico estricto hasta recibir el alta.

El gobernador Jaldo, que asumió su segundo mandato en Tucumán en 2023 y que es una figura de peso dentro del peronismo del noroeste argentino, continuará internado en el Hospital Italiano hasta que el equipo médico autorice su regreso a la provincia.