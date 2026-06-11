Fue en Alto Río Senguer. En la vivienda no había nadie pero quedó destruída. El principal apuntado sería pareja de una trabajadora que denunció al jefe comunal.

Chubut: incendiaron la casa del abuelo de un intendente y sospechan de un ex empleado municipal.

Un ex empleado de la municipalidad de Alto Río Senguer , en la provincia de Chubut , fue imputado por el incendio intencional de la vivienda del abuelo del intendente de la localidad, Miguel Mongliardi.

La imputación se dispuso luego de un allanamiento ordenado por al Justicia de Chubut en el domicilio del sospechoso, en el que se hallaron elementos que, en principio, lo involucrarían en el atentado.

Mientras avanza la investigación, la Justicia le impuso al presunto autor del hecho una orden de restricción que le impide acercarse a Mongliardi y sus familiares.

Chubut: las hipótesis policiales

El pasado domingo 7 de junio, las llamas consumieron por completo una casa perteneciente a Emiliano Estuardo, abuelo materno del intendente municipal.

Si bien no hubo víctimas del incendio, los daños materiales fueron enormes y los peritajes realizados en el lugar descartaron desde el inicio que el origen haya sido accidental.

Incendio en la casa del intendente Mongliardi, de Alto Río Senguer.jpeg Incendio en la casa del intendente Mongliardi, de Alto Río Senguer, Chubut: en la vivienda del sospechoso hallaron varios bidones con combustible.

De acuerdo con la hipótesis inicial de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Sarmiento, el agresor habría roto primero un cristal de la vivienda para luego arrojar combustible al interior del inmueble y encenderlo, lo que provocó una rápida propagación de las llamas y pérdidas materiales totales en la propiedad.

Según publicó el portal local Río Mayo 1935, el sospechoso del ataque sería pareja de una empleada de maestranza de la Municipalidad que poco antes había denunciado en redes sociales al intendente por presunto maltrato y también dijo que temía perder su fuente de trabajo a causa de esa denuncia pública.

Este posteo, de acuerdo a lo que refieren medios locales, tuvo amplia repercusión en Alto Río Senguer y generó reacciones dentro y fuera del ámbito municipal.

Qué encontraron en el allanamiento

Tras hallar los indicios de incendio intencional y en base a estos antecedentes, la Justicia autorizó un allanamiento en un domicilio de la calle Islas Malvinas.

En esa vivienda, agentes de la Policía incautaron seis bidones plásticos con restos de combustible.

También secuestraron tres fusiles de alto poder de fuego, un arma blanca y dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes informáticos para determinar si contienen comunicaciones vinculadas con el ataque a la casa de Estuardo.

Según información difundida por la Municipalidad de Alto Río Senguer y por familiares de Estuardo y Mongliardi, la casa incendiada se encontraba temporariamente desocupada, por eso no hubo más que pérdidas materiales.

Se trata de un inmueble donde el abuelo del intendente vivió durante muchos años que, de acuerdo con los dichos de sus familiares, tenía un gran valor afectivo para ellos y estaba siendo reacondicionado para que funcionara como estudio jurídico y contable.

Cautelar y restricción de acercamiento

El imputado por el hecho, según informaron medios locales, prestó servicios como empleado municipal durante la gestión anterior.

Mongliardi es intendente de Alto Río Senguer desde diciembre de 2023, cuando sucedió en el cargo a Miguel Ángel López Gutiérrez, quien gobernó la localidad durante dos períodos consecutivos.

Mientras continúan las actuaciones judiciales y se trata de establecer los motivos del ataque, el juez penal de la Circunscripción Sarmiento, Francisco Quiroga, dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento por 30 días que alcanza al jefe municipal y a los integrantes de su grupo familiar directo.