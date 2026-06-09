El fuego, aparentemente intencional, era en la casa de un hombre al que acusaban de abuso sexual. No hubo heridos, pero la autobomba quedó destruida.

Increíble agresión a los bomberos en Chubut: fueron a apagar un incendio y los recibieron a piedrazos.

A través de un comunicado, los Bomberos Voluntarios de Trelew difundieron y, a la vez, repudiaron una insólita situación que les tocó vivir en esa ciudad de la provincia de Chubut , cuando fueron a apagar el incendio de una vivienda y debieron trabajar entre las pedradas que le tiraba la gente.

“Basta de agredir a quienes están para ayudar. Basta de violencia contra los Bomberos Voluntarios ”, pide el mensaje.

A la vez, pide “reflexión y respeto” y resalta que “detrás de cada móvil hay hombres y mujeres que dejan a sus familias, su descanso y sus actividades personales para servir de manera voluntaria a la comunidad”, enfatizando que “la violencia nunca será el camino”.

Con la Policía, igual fueron atacados

La queja de los bomberos llegó después de una intervención que parecía ser de rutina, en el barrio Vepam de Trelew. Pero la dotación que acudió a sofocar el fuego fue atacada a piedrazos por un grupo de personas, que provocó importantes daños en una de las autobombas.

Según se pudo saber posteriormente, el episodio, que ocurrió durante la noche del sábado en una vivienda ubicada sobre la calle José Rucci al 1800, tuvo que ver con un conflicto vecinal que requirió de intervención policial, y una acusación de abuso sexual.

El parabrisas de la autobomba de los Bomberos de Trelew tras los piedrazos Chubut: el parabrisas de la autobomba de los Bomberos de Trelew tras los piedrazos.

El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trelew, Cristian Otero, contó que, mientras coordinaban con la Policía el ingreso a la zona, comenzaron los ataques.

“Lamentablemente rompieron parte del equipo del camión”, contó Otero.

Chubut: un incendio iniciado dos veces

Aunque los hechos aún se encuentran bajo investigación, todo lleva a la hipótesis de un incendio intencional, que fue iniciado en dos oportunidades.

El segundo jefe de la Comisaría Segunda de Trelew, Lucas Ceballos, detalló que, la primera vez, los propios vecinos lograron controlar las llamas pero aproximadamente una hora más tarde, volvió a haber fuego en la vivienda siniestrada.

Fue en esta segunda ocasión cuando un grupo de personas intentó impedir el acceso de los bomberos y policías que buscaban volver a ingresar para apagar el incendio.

Solo después de la intervención de una dotación de Infantería, los bomberos pudieron acercarse a la propiedad que, para entonces, ya estaba prácticamente consumida por las llamas.

“No había mucho que hacer, solamente proteger las casas linderas”, reconoció Otero.

Efectivos policiales que trabajaron en el lugar tomaron testimonios de personas que dijeron que el dueño de la casa estaba acusado de abuso sexual.

La queja de los bomberos de Trelew

Más allá de las agresiones y las dificultades afrontadas durante el cumplimiento de su labor, no hubo bomberos heridos.

“No hay que lamentar personal de bomberos lesionados, solamente el mal momento que pasan al recibir piedras sobre la unidad”, confirmó el jefe del cuartel de Trelew.

En cambio, sí fueron graves los daños sufridos por la autobomba. “Estamos hablando, posiblemente, arriba del millón de pesos por la reparación del equipo”, precisó Otero.

Los costos materiales también fueron mencionados en el comunicado posterior, que indica: “Lamentablemente, este hecho de violencia genera un gasto imprevisto para nuestra institución, recursos que podrían destinarse a equipamiento, capacitación o mejoras para el servicio que brindamos a la comunidad”.