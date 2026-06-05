El comienzo de la temporada de avistaje en la zona de Península Valdés será emitido por Youtube. Cuatro días seguidos para verlo.

Transmisión en vivo: cómo y cuándo ver el streaming con la llegada de las ballenas a Chubut.

El gobierno de la provincia de Chubut anunció que realizará cuatro transmisiones en vivo por Youtube , en días consecutivos, en las que se podrá ver la llegada de las primeras ballenas franca austral a las costas de Península Valdés .

La temporada de avistaje de ballenas comenzará oficialmente el martes 9 de junio. Aunque tradicionalmente se le da inicio cada 15 de junio, este año se adelantó la fecha para que los eventos de lanzamiento no coincidan con el Mundial de Fútbol 2026.

Desde antes del lanzamiento oficial, se podrá ver a las ballenas a través del canal de Youtube Chubut Patagonia.

La cobertura comenzará el sábado 6 de junio y se extenderá hasta el martes 9. En esas cuatro jornadas habrá cobertura en vivo durante 12 horas diarias, entre las 8 y las 20.

Según informaron las autoridades provinciales, la emisión forma parte de una iniciativa de promoción turística realizada a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo.

La ballena franca llega desde el Sur una vez al año a la costa argentina para reproducirse y adiestrar a sus crías. La ballena franca austral llega a Chubut desde el sur para reproducirse.

El objetivo pasa por abrir al mundo uno de los espectáculos naturales más emblemáticos de la Patagonia y acercar a todos la experiencia del avistaje.

Periodistas e influencers en Chubut

Más allá de la transmisión oficial, seguramente habrá muchas imágenes de la llegada de las ballenas en las redes sociales.

Esto es porque entre el 6 y 8 de junio, Chubut invitará a influencers, periodistas especializados y medios de comunicación de todo el país para que recorran la zona de avistaje de ballenas y también otros destinos turísticos provinciales en Dolavon, Gaiman, Trelew, Puerto Madryn y Puerto Pirámides.

El martes 9, en tanto, las embarcaciones habilitadas comenzarán a realizar las excursiones de avistaje de manera regular.

Hasta el 31 de agosto, durante la temporada baja, el avistaje de ballenas tendrá precios promocionales.

La tarifa mantendrá el valor de 150.000 pesos que rigió durante la temporada 2025, con un descuento del 50% ($75.000) para menores de 4 a 12 años. Los niños hasta tres años no pagan.

Por otra parte, los residentes en Chubut tendrán un mes de promoción especial de 2x1 en avistajes embarcados, que se extenderá entre el 9 de junio hasta el 9 de julio.

A lo largo del primer mes de la temporada también habrá 2x1 para chubutenses y jubilados de todo el país en el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés, además de descuentos y promociones en servicios turísticos de Puerto Pirámides, incluyendo alojamiento, cabalgatas y buceo.

Temporada alta y una experiencia submarina

A partir de septiembre, cuando arranca la temporada alta, las excursiones pasarán a costar $195.000 para mayores y $97.500 para niños de 4 a 12 años.

Estos precios no incluyen el ingreso al Área Natural Protegida, que se abona por separado.

Una opción premium es la de hacer avistaje submarino de las ballenas, a bordo de la nave “ Yellow Submarine”.

En este caso, los valores para mayores y menores son de $225.000 y $112.500, respectivamente, durante la temporada baja (hasta el 31 de agosto) y de, $292.500 y $146.250 respectivamente a partir del 1 de septiembre.