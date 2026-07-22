Se corre en El Doradillo, la playa de Puerto Madryn desde donde se ven las colonias de ballenas. Habrá pruebas de 7, 11, 19 y 26 kilómetros.

Aventura Franca Austral: la competencia en un área protegida que combina running y avistaje de ballenas.

La organización de la competencia de trail running Aventura Franca Austral dio a conocer los cuatro circuitos en los cuales se correrá el próximo 9 de agosto en el Área Natural Protegida El Doradillo.

Ubicada unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut , la playa de El Doradill o es conocida por ser un lugar en el que se puede hacer avistaje de ballenas desde la costa.

El domingo 9 de agosto, allí habrá cuatro circuitos de 26, 19, 11 y 7 kilómetros para las pruebas de trail running -carrera a pie por senderos naturales - que tienen cupos de inscripción limitados para mantener la preservación del área natural.

En esta oportunidad, la cantidad de competidores fue dispuesta en 450 como máximo, entre las cuatro categorías.

«Corriendo con ballenas como testigo», es el lema de la competencia que combina deporte, naturaleza y turismo en un circuito que atraviesa senderos, médanos, acantilados y sectores costeros de uno de los paisajes más característicos del Golfo Nuevo.

Running y ballenas en El Doradillo, Puerto Madryn, Chubut.

Todos los recorridos se desarrollan junto a la costa de El Doradillo y fueron diseñados para aprovechar al máximo la geografía del lugar, alternando superficies de arena, senderos naturales y desniveles.

El Doradillo, un lugar único en el mundo

La expectativa de poder avistar ballenas mientras se participa en la carrera no es antojadiza.

Durante agosto, las colonias de ballenas franca austral ya se encuentran en en aguas del Golfo Nuevo para cumplir su ciclo reproductivo, ofreciendo un espectáculo natural que convierte a la carrera en una experiencia singular.

El Doradillo es uno de los pocos lugares del planeta que permite el avistaje desde la costa, ya que los ejemplares suelen acercarse a pocos metros de la playa.

La largada de los cuatro circuitos se llevará a cabo en la famosa Playa Canteras, en donde se hacen los avistajes costeros de ballenas a menor distancia del mundo.

Área Natural Protegida El Doradillo, Puerto Madryn, Chubut.

La competencia, organizada por la empresa de eventos deportivos Costa Fusión, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Madryn y la agencia provincial Chubut Deportes.

Una oportunidad para el turismo en Puerto Madryn

Se trata de la décima edición de la Aventura Franca Austral, una carrera que fue creciendo en popularidad y convocatoria año tras año.

Además de la participación de deportistas de diversos lugares de la Argentina, se espera la participación de competidores de Uruguay, México, Chile, Perú, Paraguay y Costa Rica que ya adelantaron su presencia.

En la presentación de la edición 2026, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, valoró la “gran herramienta que es el turismo deportivo” y puntualizó que mucha gente de todo el país se traslada a disfrutar de todo un fin de semana en Puerto Madryn “lo que implica un impacto en el movimiento económico muy importante para la ciudad y la región”.

En lo que respecta a las características sustentables del evento, entre otras medidas, se emplearán materiales reutilizables, se separarán residuos y se trasladará a los participantes en micros para reducir la circulación de vehículos, para minimizar el impacto sobre la naturaleza.