Un buzo de Esquel publicó en las redes el antes y el después de un lugar en el que hace meses hacía fotos subacuáticas y hoy sale a caminar. ¿Qué pasó?

De bucear a caminar por un embalse patagónico: los videos que muestran una bajante inédita.

Unos meses atrás, en 2025 , el lugar estaba completamente bajo el agua . Hoy, en el invierno de 2026 , ese mismo punto de la Patagonia se puede recorrer caminando entre piedras y troncos secos. Así lo documentó un abogado y buzo de Esquel que difundió en sus redes sociales una serie de videos y fotos de la Bahía de Los Palos , dentro del Parque Nacional Los Alerces .

El escenario de esta transformación es el embalse Amutui Quimey , cuyo nivel de agua descendió de manera notable, según los registros que compartió Marcos Ponce.

El esquelense que desde hace varios años combina su pasión por el buceo con el registro audiovisual de ambientes subacuáticos en lagos, lagunas y ríos de la cordillera patagónica , decidió esta vez sacar su cámara fuera del agua para mostrar lo que quedó al descubierto.

Lo cierto es que aquello que hace poco tiempo registró en sus incursiones al fondo del embalse, ahora aparece como parte del paisaje de una simple caminata.

Los videos que evidencian la bajante en 2026

En su cuenta de Instagram, Ponce publicó en paralelo videos comparativos con la pantalla dividida.

En el primero, a la izquierda se ve un árbol completamente sumergido en aguas cristalinas durante la primavera de 2025 y, a la derecha, ese mismo árbol sobre terreno seco, rodeado de piedras y sedimentos, en el invierno de 2026.

Un segundo video muestra otro sector de la misma bahía en un contrapunto muy similar.

Imágenes subacuáticas del otoño de 2025, con un fondo cubierto de troncos bajo un importante volumen de agua, en contraste con una filmación del invierno del año siguiente, donde el lecho aparece completamente expuesto y esos mismos troncos quedan al aire libre.

"Hace unos días tuve oportunidad de caminar —sí... de caminar— donde hace algunos meses estuve buceando acompañando amigos que nos visitaron o registrando imágenes para algunos proyectos", escribió Ponce en el posteo.

La comparación también quedó registrada en una serie de fotos tomadas desde puntos prácticamente idénticos, donde se observa que allí donde antes había un espejo de agua importante, hoy predominan piedras, sedimentos y troncos descubiertos.

Por qué bajó el nivel del embalse

Según explicó Ponce en su publicación, citando información del gerente de Hidroeléctrica Futaleufú, el ingeniero Pablo Belkenoff, actualmente el embalse se encuentra aproximadamente 20 metros por debajo de la cota máxima prevista para esta época del año.

El fenómeno responde principalmente a la escasa acumulación de nieve durante el invierno pasado y el actual, sumada a una sucesión de veranos con precipitaciones inferiores a lo habitual.

Una situación cada vez más marcada

Ponce señaló que años atrás ya había realizado un trabajo similar, pero remarcó que la diferencia registrada esta temporada supera ampliamente aquella.

"El cambio climático es innegable, de la misma manera que la importancia del agua... Que esta publicación sirva para que tomemos conciencia," escribió en el cierre de su publicación.

El registro se suma a otras evidencias observadas en este invierno 2026 sobre la reducción del nivel de agua en distintos ambientes de la cordillera patagónica.

Se difunde en un momento en el que la escasez de nieve en algunos sectores de la cordillera patagónica como Esquel no sólo complican la temporada turística invernal, sino que además alertan sobre el riesgo de un deshielo escaso en la primavera, de cara a otro verano que se anticipa con alto riesgo de incendios forestales como los que hubo desde diciembre de 2025 en Chubut.